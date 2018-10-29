МИД: Вступление Украины и Грузии в НАТО станет проблемой для России

Вступление Украины и Грузии в НАТО создаст военные и экономические проблемы для России. Такое мнение выразил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.

"Что будет, если Украина и Грузия вступят в НАТО? Для нас это будет колоссальная военная и экономическая проблема", - заявил дипломат. По его словам, в качестве ответа России придется выстраивать оборонительный пояс вблизи Сочи. "Нам придется тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы предотвратить возможные действия вероятного противника. Это неизбежно", - подчеркнул дипломат, добавив, что пока нет никаких свидетельств того, что вступление Украины и Грузии в НАТО может случиться в ближайшее время.

Определенную угрозу представляет и наращивание взаимодействия Североатлантического альянса и ЕС. "Если мы раньше говорили, что расширение НАТО для нас приносит огромный политический вред, но при этом не говорили о Евросоюзе, мы будем внимательно следить за позицией и эволюцией Евросоюза, - отметил Келин. - Если мы почувствуем, что во взаимодействии нынешнем и нарастающем между НАТО и Евросоюза появляются угрожающие для нас элементы, то мы будем вынуждены на это соответствующим образом реагировать и корректировать свою позицию.

Что касается планируемого выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, то, по словам дипломата, эта тема будет поднята в ходе предстоящего заседания Совета Россия-НАТО. В целом же этот шаг "чреват неконтролируемой гонкой вооружений с разрушительными последствиями для экономики".