Новости

Лукашенко пообещал приехать на тысячелетие Бреста 14:59
В Туле двоих мужчин задержали за организацию похищения бизнесмена 14:59
Названы самые популярные подержанные внедорожники в России 14:50
На Кубани спасатели ищут под завалами в русле реки жертву потопа 14:45
В Болгарии нашли 8000-летнюю фигурку матери-богини 14:45
В Москве автохам с битой напал на пешехода с ребенком 14:40
Комиссар ОБСЕ обсудит с Лавровым украинский закон об образовании 14:35
Сакральные знаки пиктов оказались древним языком 14:17
У института телевидения и радиовещания "Останкино" забрали лицензию 14:15
Обвиненный в домогательствах "капитан Барбосса" завершает карьеру 14:15
ЦОДД посоветовал москвичам "переобуться" 14:11
В Перми ФСБ обнаружила банду сетевых наркоторговцев 14:10
Собянин рассказал о популярности новых станций Большой кольцевой линии 14:03
СК начал проверку после гибели журналиста "НТВ" 13:57
Минтранс не предлагал повышать стоимость проезда в "часы пик" 13:52
Парламент Армении во второй раз отклонил поправки в Избирательный кодекс 13:50
Пропавший на Урале 14-летний подросток найден погибшим 13:49
Путин поздравил Болсонаро с избранием на пост президента Бразилии 13:45
Загадочная новинка: малую подлодку неизвестного типа заметили в Китае 13:45
Лукашенко предлагает наделить комсомол страны властными полномочиями 13:40
Крымский бюджет сократится после завершения ФЦП 13:36
На артефакт Виктора Цоя за миллион рублей не нашлось покупателей 13:35
МИД: Вступление Украины и Грузии в НАТО станет проблемой для России 13:29
В Кремле заявили о планах продолжить сотрудничество с Бразилией 13:21
МИД: Россия удовлетворена итогами четырехстороннего саммита по Сирии 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Единый электронный проездной появится в каждом регионе
Единый электронный проездной появится в каждом регионе
Что не пропустить по ТВ на неделе с 29 октября по 4 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 29 октября по 4 ноября
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
29.10.2018 13:29
Рубрика: Власть

МИД: Вступление Украины и Грузии в НАТО станет проблемой для России

Текст: Юрий Когалов

Вступление Украины и Грузии в НАТО создаст военные и экономические проблемы для России. Такое мнение выразил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Россия обратится в Совбез ООН в случае выхода США из ДРСМД

"Что будет, если Украина и Грузия вступят в НАТО? Для нас это будет колоссальная военная и экономическая проблема", - заявил дипломат. По его словам, в качестве ответа России придется выстраивать оборонительный пояс вблизи Сочи. "Нам придется тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы предотвратить возможные действия вероятного противника. Это неизбежно", - подчеркнул дипломат, добавив, что пока нет никаких свидетельств того, что вступление Украины и Грузии в НАТО может случиться в ближайшее время.

Определенную угрозу представляет и наращивание взаимодействия Североатлантического альянса и ЕС. "Если мы раньше говорили, что расширение НАТО для нас приносит огромный политический вред, но при этом не говорили о Евросоюзе, мы будем внимательно следить за позицией и эволюцией Евросоюза, - отметил Келин. - Если мы почувствуем, что во взаимодействии нынешнем и нарастающем между НАТО и Евросоюза появляются угрожающие для нас элементы, то мы будем вынуждены на это соответствующим образом реагировать и корректировать свою позицию.

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Трамп возвращает ракетный хаос в Европу

Что касается планируемого выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, то, по словам дипломата, эта тема будет поднята в ходе предстоящего заседания Совета Россия-НАТО. В целом же этот шаг "чреват неконтролируемой гонкой вооружений с разрушительными последствиями для экономики".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Грузия В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Россия и НАТО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видео: Обломки упавшего индонезийского самолета были найдены в море
В Грузии состоится второй тур президентских выборов
Сбербанк: Утечка данных сотрудников не представляет угрозы для клиентов
В Кремле рассказали про подготовку визита Ким Чен Ына
Подозрительный пакет обнаружен у посольства РФ в США