Минтранс не предлагал повышать стоимость проезда в "часы пик"

Минтранс не выступал с инициативой повышать стоимость проезда в "часы пик" в общественном транспорте. Об этом говорится в разъяснении на сайте ведомства.

В рамках проекта Стратегии развития автомобильного и городского наземного электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года регионам дается ряд вариантов управления транспортным спросом, чтобы привлечь пассажиров на общественный транспорт. Одним из вариантов является введение динамически регулируемых тарифов для управления пиками пассажиропотоков. Например, речь идет о скидках на проезд в общественном транспорте во "внепиковые" периоды времени, а не о повышении тарифов в "часы пик", отмечается в сообщении ведомства.

Например, в Гамбурге, стоимость месячного проездного билета, в который не включены поездки в будни с 6 до 9 часов утра, более чем на четверть (на 27 процентов) ниже, чем цена полноценного проездного билета.

Введение тарифов, дифференцированных по времени суток, возможно при условии наличия электронных систем по оплате проезда и введения консолидированной системы сбора платы за проезд при перевозках с государственным (муниципальным) финансированием и оплаты выполненного пробега транспортных средств на маршруте, объяснили в ведомстве.