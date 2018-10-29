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29.10.2018 23:17
Рубрика: В мире

МО: В Сирии начались съемки для новой провокации с химоружием

Неправительственная организация "Белые каски" прибыла в сирийскую провинцию Алеппо и начала съемки для новой провокации с химическими веществами. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Фото: РИА Новости/Минобороны РФ
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По его словам, емкости с отравляющими веществами уже доставлены из Идлиба.

Съемки ведутся с участием неизвестных местным жителям людей. По словам Савченко, боевики на линии соприкосновения спровоцируют ответный огонь военных Сирии, а затем инсценируют артобстрел снарядами с отравляющими веществами.

"После этого миру опять предъявят очередных жертв применения "химического оружия" правительственными войсками", - отметил Владимир Савченко.

Напомним, что в понедельник стало известно о том, что международная коалиция, возглавляемая США, нанесла удар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор, применив снаряды с белым фосфором. Атаке подвергся город Хаджин. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

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