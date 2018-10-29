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Рубрика: Экономика

Началось обсуждение законопроекта "об электронной трудовой книжке"

Текст: Марина Гусенко

Минтруд запустил общественное обсуждение законопроекта об "электронных трудовых книжках". Документ размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Фото: Depositphotos.com
Электронные трудовые книжки появятся в 2020 году

Как уточняют в Минтруде, информация о трудовой деятельности работника будет передаваться работодателем, согласно законопроекту, в Пенсионный фонд России (ПФР).

Предполагается, что с 1 января 2020 года данные о работниках будут передаваться по определенной форме в ПФР раз в месяц, а с 1 января 2021 года - после того, как наступило кадровое событие (прием на работу, увольнение, изменение должности или зарплаты) - не позднее, чем на следующий день после того, как событие произошло, и приказ об этом на предприятии подписан.

Экономика Работа Правительство Минтруд Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд
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