Началось обсуждение законопроекта "об электронной трудовой книжке"

Минтруд запустил общественное обсуждение законопроекта об "электронных трудовых книжках". Документ размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Как уточняют в Минтруде, информация о трудовой деятельности работника будет передаваться работодателем, согласно законопроекту, в Пенсионный фонд России (ПФР).

Предполагается, что с 1 января 2020 года данные о работниках будут передаваться по определенной форме в ПФР раз в месяц, а с 1 января 2021 года - после того, как наступило кадровое событие (прием на работу, увольнение, изменение должности или зарплаты) - не позднее, чем на следующий день после того, как событие произошло, и приказ об этом на предприятии подписан.