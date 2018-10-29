Команда венгерских ученых из Университета имени Этвеша Лоранда смоделировала пылевые облака, в существование которых в течение последних 60 лет никто не хотел верить. О результатах эксперимента пишет журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Еще в 1956 году польский астроном Казимеж Кордылевский впервые заявил, что в 400 тысячах километрах от планеты Земля есть два скопления мелкой космической пыли - он наблюдал светящиеся области с угловым размером около двух градусов и яркостью, примерно вдвое меньшей, чем яркость противосияния. Именно по причине очень малой яркости эти скопления было чрезвычайно трудно наблюдать не только с Земли, но и со спутников, и поэтому исследователи Вселенной долгое время сомневались в их существовании.

Весной 1961 года Кордылевскому удалось сделать фотографии этих скоплений, которые к тому времени изменили свою форму и размеры. Еще спустя пять лет находка поляка была подтверждена американским ученым Уэсли Симпсоном, совсем близко к разгадке явления подошел Дж. Роч в 1970 годах на космическом аппарате OSO-6.

И вот теперь работа венгерской команды под руководством Габора Хорвата, которая сумела оценить, как формируются эти скопления и как их можно зарегистрировать, полностью подтверждает существование облаков Кордылевского. Подключив к объективу и ПЗС-матрице систему фильтров с линейной поляризацией, они провели исследования в частной обсерватории Слиз-Балога в Венгрии. Полученные изображения совпали с ранними работами Кордылевского.

Пылевые облака зарегистрированы в точках Лагранжа L4 и L5 системы Земля-Луна. Приблизительная масса их по космическим меркам довольно незначительна - масса каждого облака составляет около 10 тысяч тонн, размер в длину - примерно 10 тысяч километров. Облака Кордылевского не стоят на месте, а перемещаются вокруг точек Лагранжа по элипсовидной окружности, и расстояние от облаков до Луны в летние месяцы уменьшается, а в зимние - увеличивается.

"У системы Земля - Луна есть пять точек стабильности, в которых гравитационные силы сохраняют относительную позицию находящихся в них объектах, - объясняют ученые. - Две из этих так называемых точек Лагранжа, L4 и L5, подвержены гравитационному воздействию Солнца и немного менее стабильны. Тем не менее в этих местах может собираться межпланетная пыль".

Для чего нужны такие исследования? Стабильность точек L4 и L5 дает возможность использовать их в качестве потенциальных пунктов обращения космических зондов, перегрузочных станций для миссий более глубоких исследований Солнечной системы. Кроме того, есть идеи хранить в этих точках загрязняющие вещества. Поэтому облака Кордылевского находятся под дальнейшим пристальным наблюдением ученых, которые исследуют их стабильность и возможные нюансы нахождения в них оборудования и астронавтов.