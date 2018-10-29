Олег Меньшиков сыграет Макбета в спектакле без женщин

В театре имени Ермоловой готовятся к премьере "Макбет", режиссером-постановщиком спектакля и исполнителем главной роли в котором выступил Олег Меньшиков. Корреспондентов пригласили на открытую репетицию подсмотреть за ходом работы.

На репетиции Олег Меньшиков рассказал, что Шекспир - революционен и современен. Сам Меньшиков за режиссерским пультом выглядит довольно убедительно, делает точные, порой эмоциональные замечания, все время шутит и создает непосредственную атмосферу. Однако и не скрывает волнения перед премьерным показом.

Как и в театре Шекспира на сцене играют мужчины, молодые актеры труппы. Изначально героиня была предусмотрена, леди Макбет должная была играть Дарья Мельникова, но она ушла в декрет.

В спектакле, премьерные показы которого состоятся 3 и 4 ноября, также задействованы Георгий Назаренко, Никита Татаренков, Филипп Ершов, Алексей Каничев, Александр Кудин, Андрей Мартынов, Егор Харламов и Артем Цуканов. За музыкальную составляющую отвечает Духовой оркестр Олега Меньшикова.

Балетная группа, занятая в спектакле, собрана из лучших танцоров. Хореограф постановки Альберт Альбертс считает, что это будет революционный спектакль, в который органично вплетены хореографические сцены, воплощающие общий замысел режиссера-постановщика.

Как говорит Меньшиков, премьера "Макбета" должна была состояться два года назад, но не сложилось: то с задачей не справилась молодая актерская группа, то пьеса оказалась слишком сложной, то не было подходящего перевода. После долгих размышлений Меньшиков решил ставить спектакль сам. "Макбет" - это мой личный вызов себе", - рассказал он.

В текущем театральном сезоне в столице покажут сразу пять "Макбетов", впрочем, Меньшиков конкуренции не боится.