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Рубрика: В мире

Парламент Армении во второй раз отклонил поправки в Избирательный кодекс

Текст: Юрий Когалов

Парламент Армении во второй раз отклонил представленные правительством поправки в Избирательный кодекс, которые снижают проходной порог на выборах. Об этом сообщила вице-спикер Национального собрания Арпине Ованнисян.

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По ее словам, для принятия законопроекта не хватило одного голоса, его поддержали 62 депутата при необходимых 63 (три пятых общего количества парламентариев). При этом против высказались лишь два депутата, отмечает news.am. "Решение не принято", - подвела итог Ованнисян.

Фото: Асатур Есаянц/ РИА Новости
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Напомним, ранее правительство Армении одобрило и внесло в парламент на рассмотрение проект поправок в Избирательный кодекс и ряд смежных законов. Речь идет об отмене рейтинговой системы голосования и снижении проходного порога: для партий - с 5 до 4 процентов, для партийных блоков - с 7 до 6 процентов. Также предполагается увеличить минимальное количество политических сил в Национальном собрании с трех до четырех.

При первом голосовании на прошлой неделе законопроект поддержали лишь 54 депутата.

Против изменений в Избирательный кодекс выступила Республиканская партия, возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном.

В мире экс-СССР Армения
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