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Рубрика: Спорт

Фамильные ценности

Павел Тетюхин заменил отца в основном составе "Белогорья"
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск №7706 (243)
Один из самых титулованных в отечественном волейболе клубов "Белогорье", несмотря на завершение карьеры Сергеем Тетюхиным и отъезд в Японию Дмитрия Мусэрского, после трех туров Суперлиги не знает поражений. Потеря двух олимпийских чемпионов Лондона-2012, пока никак не отразилась на положении команды в табели о рангах.

Детище Геннадия Шипулина "Белогорье" уже не первый раз демонстрирует удивительную живучесть в плане. Многократно топовые игроки по разным причинам покидали Белгород, на смену им приходили местные воспитанники или сложившиеся спортсмены из других команд вкупе с качественными легионерами, а клубное реноме не страдало. Вот и сейчас позицию Мусэрского занял перешедший из казанского "Зенита" блокирующий Александр Гуцалюк, а нападающего второго темпа Сергея Тетюхина в стартовом составе сменил его сын Павел.

Волейболист Мусэрский успешно дебютировал в японской лиге

Белгородцы в Суперлиге-2017/18 под началом сербского наставника Слободана Ковача победили "Газпром-Югру" (3:0), "Динамо-ЛО" (3:0) и в минувшем туре "Ярославич" (3:1). Сейчас по три выигрыша и девять очков также у казанцев и новоуренгойского "Факела".

В Ярославле 18-летний Тетюхин-младший установил свой рекорд на взрослом уровне - он провел на площадке все четыре сета и набрал 11 очков, попутно разделив с либеро Алексеем Обмочаевым еще и всю тяжесть игры на приеме. "В меня соперники старались подавать постоянно, поэтому партнеры взяли некоторую часть атакующей работы на себя, - сказал после матча Павел Тетюхин. - Мне не пришлось особенно разрываться между приемом и нападением, но все равно было сложно".

Спорт Волейбол
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