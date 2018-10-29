Пентагон подтвердил отправку военных к границе с Мексикой

Американские военные перебрасывают бетонные заграждения к южной границе страны в соответствии с планами развертывания подразделений в этом районе. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Детали этой операции, как и количество задействованных военнослужащих, глава Пентагона не уточнил, пишет РИА Новости, ссылаясь на Sputnik International.

В воскресенье министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен обратилась к мигрантам в эфире телеканала Fox News. "Вас не пропустят. Существует установленный порядок въезда в нашу страну", - заявила министр.

К границе США по территории Мексики направляется караван беженцев из Центральной Америки, в котором насчитывается несколько тысяч человек. Президент США Дональд Трамп пообещал на прошлой неделе остановить поток мигрантов при помощи армии. Глава Белого дома также поручил пограничной службе и военным расценивать ситуацию с беженцами, направляющимися в Соединенные Штаты, как чрезвычайную.