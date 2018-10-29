Песков назвал главную цель встречи Путина и Трампа в Париже

В Кремле рассказали, чему будет посвящена встреча президентов России и США в Париже 11 ноября.

"Встреча будет на полях международного мероприятия в Париже по той договоренности, которая была достигнута в ходе пребывания здесь Болтона (помощник президента США по национальной безопасности - прим. "РГ")", - подтвердил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"И поэтому главная цель - это сверить часы", - пояснил представитель Кремля.

"У президентов России и США традиционно очень много вопросов, по которым нужно обмениваться мнениями, по-прежнему очень много вопросов, касающихся стратегической стабильности, особенно в контексте намерения Америки выйти из ДРСМД", - подчеркнул Песков.

"Все это, безусловно, будет на повестке. И, конечно, двусторонние российско-американские отношения. Эта сверка часов и есть главная цель подобных встреч", - заключил пресс-секретарь главы государства.