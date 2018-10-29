Второй матч Мировой серии КХЛ, прошедший в Вене, завершился разгромом. Один из главных фаворитов сезона питерский СКА всухую разобрался с братиславским "Слованом" - 7:0.

Оба матча КХЛ в Вене прошли при заполненных трибунах и были организованы как качественное шоу. Фото: Юрий Кузьмин/ Андрей Голованов/ www.khl.ru

Двумя днями на том же льду "Эрсте банк арены" московский ЦСКА переиграл команду из столицы Словакии с еще более впечатляющим счетом - 9:0. Но если кто-то и заговорил о том, что такие матчи могут сделать КХЛ только антирекламу - дескать, слишком уж неравны силы соперников - то австрийские болельщики точно думали иначе. На вторую игру пришло еще больше людей - даже пустовавшие в пятницу угловые секторы заполнились, а общая аудитория матча против СКА составила 5895 человек при вместимости стадиона в семь тысяч. Результат вполне приличный, если учесть, что "Слован" был хозяином площадки скорее формально, а основную часть публики составили нейтральные австрийцы в символике местного клуба "Вена Кэпиталз". И они были всем довольны - увидели много шайб, пусть и в ворота одной команды, оценили, на каких скоростях играет клуб, в составе которого сразу несколько олимпийских чемпионов.

Печалились только тренеры и игроки "Слована", проигравшие два матча с общей разницей 0:16. Наставник братиславцев Владимир Орсаг на пресс-конференции вообще рвал и метал.

- В первых двух периодах мы играли хорошо - сражались, несколько раз удачно провели меньшинство. Но я не могу объяснить, что произошло в третьем периоде. Когда мы в самом начале пропустили четвертую шайбу, некоторые просто бросили играть и сдались. Для меня это неприемлемо. Это большая разница - проиграть такой сильной команде, как СКА, 0:4 или 0:7. Такого больше не должно повториться, - сказал Орсаг.

Его эмоции, разумеется, можно понять. Слабое выступление "Слована", который до этих выставочных матчей смотрелся очень даже прилично и недавно выдал неплохую серию из четырех побед подряд, несколько смазало общее впечатление от этого показательного выезда КХЛ в австрийскую столицу. Но не настолько, чтобы расстроить больших руководителей, приехавших на игру.

На этот матч приехал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Через месяц выставочные игры КХЛ пройдут на его родине, в Швейцарии

- По-моему, это отличная идея КХЛ - продвигать свой бренд в Западной Европе. Эта Лига является международной, но даже при этом приехать в Австрию, показать свой хоккей болельщикам - важный шаг, - лучезарно улыбался президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель, приехавший в Вену. Кстати, через месяц еще два подобных матча состоятся на родине швейцарца - 26 и 28 ноября игры Мировой серии между рижским "Динамо" и двумя армейскими клубами состоятся в Цюрихе.

Был доволен увиденным и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, который вместе с Фазелем сделал символическое вбрасывание перед началом встречи.

Ваши впечатления от этого проекта Лиги? Насколько сложно было его организовать?

Дмитрий Чернышенко: Проект удается. Мы видим большой интерес. Вся австрийская, да и вообще европейская пресса очень позитивно отозвалась о первой игре между "Слованом" и ЦСКА. И на втором матче мы увидели полные трибуны - это самое главное. Продано более 11 тысяч билетов. Это говорит о большом интересе - посещаемость этих матчей выше, чем средняя для домашних игр "Вена Кэпиталз". Поэтому перспективы, думаю, хорошие. Окно в Европу расширяется.

Насколько это была хорошая идея - провести матчи именно в Австрии?

Дмитрий Чернышенко: Решение принималось исходя из многих критериев. Удобная логистика сыграла свою роль. Вена - культурная столица Европы, здесь большое количество туристов. Решение было общее, исходя из большого плана продвижения интересов Лиги в Европе. Все продумано, неспонтанно, и результат придет.

Есть вариант, при котором "Слован" в будущем часть домашних матчей будет проводить в Вене?

Дмитрий Чернышенко: Такое мы не обсуждали. Что же касается того, куда будет расширяться Лига, будет ли это Австрия - это вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня. Мы находимся в постоянном общении со всеми потенциальными кандидатами, которые проявляют интерес. Они должны соответствовать достаточно серьезным требованиям Лиги. Клуб должен быть финансово обеспечен как минимум на три ближайших сезона. Клубы, проявляющие интерес, получают пакет документов, изучают его. Как только будет что-то конкретное, вы об этом узнаете.

Такие матчи не отпугнут потенциальных кандидатов? Все-таки иностранным клубам в КХЛ тяжело, нужны большие бюджеты. А тут крепкая по европейским меркам команда получает 16 шайб.

Дмитрий Чернышенко: Не все зависит только от денег. Вы знаете, что Лига предпринимает все усилия для того, чтобы максимально выровнять возможности клубов. Давайте посмотрим, как будут обстоять дела после введения жесткого потолка зарплат. Это случится уже скоро. Сейчас мы видим, что в чемпионате появилась абсолютно новая интрига. Посещаемость в этом сезоне уже на втором месте за всю историю Лиги. Это говорит о том, что наши действия правильные стратегически и мы на верном пути.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что его клуб в будущем хочет сыграть с командой НХЛ. Как вам такие планы?

Дмитрий Чернышенко: К этой идее относимся хорошо и мы, и НХЛ. Вся проблема в том, как состыковать наши лиги и сделать так, чтобы и им, и нам было удобно. Это вопрос не финансовый, а календарный. Очевидно, что это будут интересные встречи, которые войдут в историю. Надо только утрясти календарные дела, в том числе и с международной федерацией.