Правительство пригрозило нефтяникам ростом пошлин на экспорт топлива

Новости

ЦОДД предупредил московских водителей о снегопаде 22:44
В Стамбуле открыли будущий крупнейший аэропорт мира 21:34
Началось обсуждение законопроекта "об электронной трудовой книжке" 21:18
С 5 ноября авиакомпания "Якутия" временно не сможет летать за границу 20:53
Audi отзывает в России около 7 тысяч автомобилей 20:15
Господдержка виноделия вырастет вдвое в 2019 году 19:59
Шойгу предупредил Европу о последствиях выхода США из ДРСМД 19:45
Российские гимнасты получили "серебро" ЧМ и путевки на Олимпиаду 19:32
Памфилова пообещала награду за новое название для избирательной урны 19:30
Минтруд определил потребность РФ в иностранных работниках 19:25
Козак: Пошлины на экспорт топлива могут ввести на следующей неделе 19:05
Из больниц выписали четырех пострадавших в Керченском колледже 18:57
СМИ: Ужесточение правил заправки судов грозит нефтяникам убытками 18:50
Погиб автор хитов Лепса, Булановой и Орбакайте Владимир Бородин 18:43
Росстат сообщил о снижении рождаемости в России на 5,2% 18:40
СМИ: Международная коалиция нанесла удар по Сирии снарядами с белым фосфором 18:33
Лидеру Rammstein Линдеманну в Москве подарили Ленина 18:31
В Челябинске завели дело об афере при ликвидации мусорного коллапса 18:30
В Польше 800 школьников эвакуировали из-за утечки газа 18:18
Жертвами атаки в центре Туниса стали девять человек 18:16
Международный форум "Антиконтрафакт-2018" пройдет в Москве 18:14
ВСУ применили боевой беспилотник на окраине Донецка 17:55
В Швейцарии раскопали удивительное 5000-летнее поселение 17:55
Петербуржец "воскрес" на заседании районного суда 17:46
СМИ: Со счетов Каддафи в Бельгии исчезли несколько миллиардов евро 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Единый электронный проездной появится в каждом регионе
Единый электронный проездной появится в каждом регионе
Что не пропустить по ТВ на неделе с 29 октября по 4 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 29 октября по 4 ноября
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
29.10.2018 22:56
Рубрика: Экономика

Держи цены ниже

Правительство пригрозило нефтяникам ростом пошлин на экспорт топлива
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Столичный выпуск №7706 (243)
Правительство усиливает перевод внутреннего топливного рынка на ручное управление: не получив стабилизации цен на рынке осенью, премьер-министр Дмитрий Медведев велел вице-премьеру Дмитрию Козаку договориться с крупными нефтяными компаниями о сдерживании цен, пригрозив в противном случае ввести заградительные пошлины на экспорт топлива.

"Несмотря на принятые меры, все равно в ряде случаев наблюдается рост цен на бензин, - заявил Дмитрий Медведев. - И, как мы и договаривались, необходимо переходить к следующему этапу. Я хотел бы, чтобы минэнерго и непосредственно курирующий вице-премьер провели в ближайшие несколько дней консультации с нашими нефтяными компаниями. И либо будет подготовлен и принят план работы и определенные соглашения о поддержании сложившихся сегодня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, либо буквально в ближайшее время мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты". Такое право у правительства появилось 1 августа этого года. Ставка постоянной пошлины на нефтепродукты сейчас составляет 30 процентов, в то время как кабмин может поднять ее в случае экстренности до 90 процентов.

По стечению обстоятельств Дмитрий Козак проводил в понедельник совещание с нефтяниками, на котором и поднял вопрос цен. "Мы разговаривали сегодня (29 октября) с нефтяными компаниями. О том, что нефтяным компаниям, с учетом их дохода от экспорта нефти и нефтепродуктов - а он есть благодаря высоким ценам, - (надо) проявить альтруизм и продавать компаниям, которые им не принадлежат, нефтепродукты по тем же ценам, по которым они продают своим "дочкам", для того чтобы удерживать цены на розничном рынке", - заявил Дмитрий Козак.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
Козак: Пошлины на экспорт топлива могут ввести на следующей неделе

Топливо в России должно расти в пределах инфляции, напомнил вице-премьер. По итогам года она ожидается на уровне четырех, максимум пяти процентов, в то время как за январь - сентябрь накопленный рост цен на бензин составил 8,9 процента, сообщал Росстат. По словам Козака, нефтекомпании согласны удерживать цены, но если вдруг этого не произойдет, то вице-премьер пообещал рост пошлин. "Рынок есть рынок - нам придется вводить заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты, для того чтобы сделать равновыгодными реализацию нефти и нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынке", - заявил он, добавив, что пошлину могут поднять "буквально на следующей неделе".

В мае правительство уже прибегало к ручному регулированию ситуации на топливном рынке: тогда из-за галопирующего роста цен в оптовом звене, а затем и в розничном нефтяников обязали заморозить стоимость литра бензина и дизеля, а в опте нарастить поставки на внутренний рынок. В течение лета топливо и правда перестало дорожать, однако с приходом осени оптовые цены вновь вышли из-под контроля, потащив за собой вверх розницу. Так, по данным Росстата, в сентябре на заправках 36 регионов росли цены на бензин (в Крыму - на 1,4 процента, в Севастополе и Забайкальском крае - на 1,1 процента). Цены производителей за тот же месяц в среднем выросли сразу на десять процентов, всего рост затронул 18 регионов (от 0,7 процента в Якутии до 13,9 процента в Нижегородской области). В октябре рост также продолжается.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Председатель Правительства Правительство Вице-премьеры Цены на бензин Экспортные пошлины на нефть
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Козак: Пошлины на экспорт топлива могут ввести на следующей неделе
Меркель не будет выдвигаться на должность канцлера на следующих выборах
С 5 ноября авиакомпания "Якутия" временно не сможет летать за границу
На Урале появятся два ядерных полка с блоками "Авангард"
Жертвами атаки в центре Туниса стали девять человек