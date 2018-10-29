Если США решили выйти из Договора РСМД, то ни "озабоченность" стран ЕС, ни обещанный "эффективный ответ" России Трампа не остановят.

США приводят два основания своего решения.

Во-первых, Россия нарушает условия, а договоров, которые выполняет только одна сторона, не бывает. Об этом речь идет давно, еще со времен Обамы, но "мягкотелый интеллигент" говорил - а Трамп делает. На это Россия возражает, что никаких нарушений с ее стороны нет, все данные она передавала США, напротив, договор неточно соблюдают как раз американцы.

Во-вторых, на этом Болтон заостряет - договор вообще "неполноценный". Ведь он регулирует лишь поведение США и РФ, но оставляет развязанными руки у всех других, прежде всего Китая.

Сколько там ракет? КНР - страна закрытая. Соответственно, оценки разнятся от нескольких сотен до нескольких тысяч. Сбросив "цепи договора" США, видимо, надеются развязать ракетную гонку против КНР и выиграть ее.

О китайских ракетах Россия вообще не говорит. Да, у нас сейчас почти "братские" отношения (хотя никакого формального договора о Союзе нет), проводим совместные военные учения, солидарно голосуем в ООН и т.д. Все так. Правда, в 1960-1970-е СССР был на грани столкновений с Китаем, эта угроза считалась чуть ли не первостепенной... В общем, одно из двух. Или эти ракеты (в отличие от американских) технически не представляют никаких угроз для РФ, или Россия тоже может быть заинтересована в том, чтобы Китай вошел в этот договор.

Многие считают, что именно под тяжестью ракет экономика СССР окончательно сломалась

Насколько вообще опасно преимущество в числе ядерных ракет?

Вопрос кажется диким, но дело обстоит не так просто.

Вот статистика. СССР, как известно, свою первую бомбу сделал в конце 1949 г. Можно предположить, что в США их было тогда никак не меньше 100. Ведь в 1952-м у США было уже 1000 бомб, а в СССР - 50. При этом де-факто шла война США и СССР в Корее, которую американцы проиграли.

Дальше разрыв неумолимо сокращался. Но даже в 1972 г. у США было 27 000 носителей, а в СССР - 15 000. Паритета мы достигли только в 1977-м - по 25 000 носителей ЯО в каждой стране. Зато, не останавливаясь на достигнутых успехах, к 1992 г. СССР (точнее, уже РФ...) имел те же 25 000 носителей, а США - "всего лишь" 12 000. Далее все пошло по нисходящей, а в 2018-м сохраняется примерное равенство - 7000 носителей в России, 6800 - в США.

Сравним это с общеполитической картиной. Качественно уступая США по числу ракет, СССР создал Варшавский договор, опять же вел с США "необъявленную войну" во Вьетнаме, без оглядки на НАТО вводил войска в Венгрию и Чехословакию... Вообще, период до конца 70-х гг. не назвать периодом "упадка и неудач" Советского Союза во внешней политике. Зато со времени достижения паритета пошла музыка не та, начался обвал Империи, которая окончательно проиграла "холодную войну", имея преимущество перед "потенциальным противником" по числу ракет в 2 раза. И это - мощь ВПК и мощь государства - даже не назовешь "независимыми переменными". Нет. Многие считают, что именно под тяжестью ракет экономика СССР окончательно сломалась - завершив сизифов труд, влезши на Гору Оружия, СССР рухнул... без единого выстрела. Вообще как представишь СКОЛЬКО стоило производство этих ракет (а потом еще их демонтаж!), то... лучше не представлять.

Так что же - "ракеты не нужны", только разорительны, "направлены на себя"? Нет, конечно, нужны. И не только как атрибут Сверхдержавы. Но сакрально ли понятие "паритет"? Да еще сверх какого-то контрольного количества, достаточного для уничтожения населения и инфраструктуры "потенциального противника"? Надо ли его уничтожать 2-3 и т.д. раз? Или одного - довольно? Тем более считать-то все равно будет некому - ведь мы уже окажемся в раю...

Какими станут последствия разрыва ДРСМД?

Болтон и генсек НАТО говорят, что сегодня нет планов ставить ракеты в Европу. Ну, сейчас нет, завтра могут быть (правда, согласятся ли страны Вост. Европы принять от Дяди Сэма такой подарок?). Но тогда - опять же "паритета ради" - Россия ставит ракеты, скажем, в Калининградскую область. Словом, может пойти та самая цепная эскалация, когда обе стороны кричат друг другу "ужас! остановитесь!" и тут же отвечают "только вы ПЕРВЫЕ остановитесь, ведь мы-то только ЗАЩИЩАЕМСЯ"...

Термоядерная "война" - это не "война". Это - программа САМОЛИКВИДАЦИИ Человечества

А ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО?

"Цель оправдывает средства". "Война есть продолжение политики другими средствами". Авторы афоризмов не знали про ЯО. Ядерная война не есть "продолжение" политики, а есть ее окончание. Просто потому, что обоих противников больше не будет. Политика преследует цели - амбициозные, экономические, территориальные. Но ядерные средства поразят и уничтожат эти цели.

Тексты военных концепций и договоров важны. Но такая ли принципиальная разница "кто первый", схватив другого за горло, бросится из самолета? "Оба полетим", а разбирать "кто был виноват" - некому будет. Назад не вернутся, чтоб доспорить.

Термоядерная "война" - не "война". Это - программа САМОЛИКВИДАЦИИ Человечества. Если в неких неведомых нам Скрижалях записан Конец Истории - значит конец... Быть или не быть - это ведь ВОПРОС. "Здесь кончается искусство - и дышат Почва и Судьба". Тем более здесь бессильно искусство политики, пиара - они вторичны...

Но есть Инстинкт Жизни. Человечества и людей (в том числе принимающих решения). До сих пор (с договорами или без них) этот Инстинкт удерживал нас всех - все 7 млрд Homo с ОБЩЕЙ СУДЬБОЙ - на Краю. Мы живем, потому что верим, что жизнь будет продолжаться. А политика - приложится...