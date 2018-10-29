ЦОДД предупредил московских водителей о снегопаде

В Москве, как и прогнозировали синоптики, начался ночной снегопад. В связи с этим Центр организации дорожного движения выступил с обращением к столичным водителям.

Специалисты ЦОДД призвали москвичей быть как можно аккуратнее на дороге. Выезжать ночью рекомендуют только тем, кто поменял резину на зимнюю. Уже сейчас снег прошел в некоторых районах центра и северо-востока, ожидается, что снегопад продолжится ночью. Ранее ЦОДД отмечал, что сейчас - самое время "переобуваться": можно избежать очередей на шиномонтажах.

По прогнозам Гидрометцентра, сегодня и завтра ночью в Москве и Подмосковье могут наблюдаться заморозки. Потеплеть в столичном регионе должно к концу недели.