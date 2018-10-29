Дума рассмотрит главный финансовый документ Москвы

Все комиссии Мосгордумы вчера одобрили проект столичного бюджета на ближайшие три года. Завтра парламент рассмотрит его в первом чтении, а потом депутаты смогут скорректировать его отдельные параметры.

Законопроект о бюджете внес в Мосгордуму мэр Сергей Собянин. Согласно документу, доходы столицы регулярно будут расти примерно на 5 процентов: 2019 год - 2,3 трлн руб., 2020-й - 2,4 трлн руб., 2021-й - 2,6 трлн руб. Дефицит казны власти намерены сократить с 276 до 179,8 млрд руб. Каждый год соцрасходы составят более 51 процента от общих затрат. Это позволит сохранить все программы соцзащиты и даст гарантии москвичам старше 50 лет. Речь идет о бесплатных программах по переобучению и денежной помощи. В проекте бюджета прописано, что все пенсионные льготы москвичкам предоставят с 55 лет, а москвичам - с 60.

Вчера все подразделения Мосгордумы рассмотрели проект и пришли к выводу, что бюджет получится сбалансированным. Глава комиссии по здравоохранению Людмила Стебенкова подчеркнула, что расходы на высокотехнологичную медпомощь будут расти. Ежегодно по этой статье планируется выделять не менее 22 млрд руб. В адресной инвестиционной программе на 3 года 95 млрд руб. распределено на строительство новых больниц, поликлиник и станций "Скорой помощи". Внушительные суммы выделены на лекарства для льготников, впервые льготные медикаменты начнут выписывать москвичам, перенесшим инфаркты и инсульты.