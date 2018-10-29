Под Брянском погибла основательница WWF

В Брянской области погибла одна из основательниц Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России, бывший руководитель отделения фонда на Камчатке Лора Уильямс.

Несчастье случилось во время обучения лошади в деревне Чухраи. Супруг Лоры Уильямс Игорь Шпиленок сообщил в Facebook: "Лора ушла. Навсегда. Несчастный случай при обучении лошади". Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

На сайте WWF России размещено соболезнование, в котором сказано, что "именно с Лоры началась история WWF России". Четыре года она посвятила работе в московском офисе, воплотив в жизнь десятки природоохранных программ, в числе которых был заповедник "Брянский лес".

Лора Уильямс родилась в 1969 году в США в штате Колорадо. С 1993 года жила в России, в том числе больше 20 лет - в деревне Чухраи Брянской области. Ее супруг - Игорь Шпиленок - известный фотограф-натуралист, первый директор заповедника "Брянский лес".