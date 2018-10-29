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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тайна лесных жертв

Суд арестовал предполагаемого серийного убийцу
Текст: Наталья Козлова, Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7706 (243)
Насильника-убийцу задержали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России по раскрытию особо тяжких преступлений и их коллеги из Ивановской области. Его жертвами стали женщины в возрасте от 19 до 32 лет.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что оперативники и эксперты все эти годы собирали и сопоставляли все возможные улики. Казалось, дело было безнадежным - убийца оказался весьма сообразительным, умело скрывал улики. По словам Ирины Волк, негодяя, 1979 года рождения, отловили в городе Череповец. Маньяк ли он, психически болен - выяснит экспертиза.

А в Следственном комитете РФ поимку жестокого убийцы посчитали нормальным результатом "многолетней скрупулезной совместной работы следственного управления СК России по Ивановской области, экспертов Главного управления криминалистики СК России и органов МВД России".

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Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко, на сегодняшний день задержанный считается причастным к убийствам как минимум четырех женщин на территории Ивановской области.

По данным следствия, страшный список начался с 1 июня 2010 года и длился до 14 мая 2011 года. Тогда в лесных массивах Ивановского района, недалеко от населенных пунктов и автомобильных дорог, были обнаружены тела молодых женщин. Они все были задушены, но перед этим над ними надругались.

В Следственном комитете к "старым" делам отношение особое.

Нераскрытые в прошлые годы преступления поручают самым грамотным следователям. И даже по прошествии стольких лет очень часто находят убийц.

По ивановскому делу пришлось допросить почти четыре сотни человек и провести полторы сотни экспертиз в лабораториях Москвы, Ярославля, Иванова. А еще было больше сорока обысков, чуть меньше осмотров и следственные эксперименты.

В Главном управлении криминалистики СК России провели молекулярно-генетические исследования почти пяти тысяч человек. Проверили соединения нескольких тысяч абонентов, полученных от операторов сотовой связи.

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Именно в результате такой огромной работы по изучению и анализу вещественных доказательств удалось установить личность мужчины, причастного к совершению убийств.

Все сошлось на личности 39-летнего судимого жителя Иванова.

На прошлой неделе его задержали. В Череповце этот человек считался обыкновенным маляром.

Но объявить о поимке правоохранители решились лишь после того, как мужчине предъявили обвинение, а суд по ходатайству следователя отправил этого человека в камеру следственного изолятора, пока его уголовное дело не будет подписано прокурором и его не отправят в суд.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область
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