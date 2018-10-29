Россияне получат персональное меню здорового питания

В ближайшем будущем каждый человек получит персональное меню с учетом потребностей своего организма. Об этом в ходе пленарного заседания 17-го Всероссийского конгресса диетологов и нутрициологов рассказал научный руководитель "Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи" Виктор Тутельян.

Перечислив основные этапы становления научной мысли о правильном питании, он остановился на двух новых направлениях, которые еще недавно казались чем-то из области научной фантастики, но могут стать реальностью уже в ближайшие два-три года. Первое - персонализированная нутрициология. Это попытка сделать рацион питания каждого человека максимально приближенным к его индивидуальным потребностям. Второе - цифровая нутрициология.

- Сейчас ученые всего мира активно исследуют микробиом - это совокупность микробов в кишечнике человека, их общая масса - около двух килограммов. И состав микробиома играет огромную роль в поддержании иммунитета, метаболических функций организма, синтезе витаминов, - пояснил Тутельян. - Мы подошли к тому, что хотим определить "эталонный" микробиом для каждого человека и наметить пути, как его поддерживать в оптимальном состоянии, учитывая его крайнюю чувствительность. Например, мы съели какие-то лекарства, антибиотики, и баланс нарушился, надо его восстанавливать.

Цифровая нутрициология предполагает, что потребности конкретного организма будут представлены в виде набора данных, на основе которого специальные программы станут подбирать такой рацион для каждого человека, чтобы он обеспечивал эталонное состояние здоровья. Не исключено, что это будет не просто рекомендация по содержанию белков, жиров и углеводов, а именно набор конкретных блюд с рецептурой.

По сути, по словам Тутельяна, на этом конгрессе было обозначено новое направление развития отечественной науки о питании. Но все это заработает только при условии, что сам человек будет соблюдать рекомендации специалистов. А пока в России у людей избыточное по калорийности питание, дефицит витаминов, минеральных веществ, микроэлементов. Россияне мало едят овощей и фруктов, зато много - сладкого. Бороться с этим нужно с помощью образования населения. Это не значит, что человек должен считать каждую калорию. Но если сегодня перехватил пару пирожных, нужно "выгнать" из организма лишнее с помощью физической нагрузки.