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29.10.2018 14:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин рассказал о популярности новых станций Большой кольцевой линии

Текст: Александр Мелешенко

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о растущем пассажиропотоке на первом участке Большой кольцевой линии метро и его влиянии на загруженность подземки в целом. На своей странице в Twitter он написал, что новая линия позволит заметно разгрузить все ветки метро.

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"С момента запуска первого участка пассажиропоток вырос на 65%. Сейчас в будни новыми станциями пользуются больше 70 тысяч пассажиров. С вводом БКЛ "Полежаевская" и "Динамо" разгрузились на 16% и 13% соответственно", - сказано в сообщении.

Напомним, первый участок БКЛ от "Делового центра" до "Петровского парка" был запущен в феврале этого года. Сейчас строители завершают работы на участке "Петровский парк" - "Савеловская". Всего же в составе новой кольцевой линии будет 31 станция, а ее протяженность составит около 70 километров.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
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