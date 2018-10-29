Собянин рассказал о популярности новых станций Большой кольцевой линии

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о растущем пассажиропотоке на первом участке Большой кольцевой линии метро и его влиянии на загруженность подземки в целом. На своей странице в Twitter он написал, что новая линия позволит заметно разгрузить все ветки метро.

"С момента запуска первого участка пассажиропоток вырос на 65%. Сейчас в будни новыми станциями пользуются больше 70 тысяч пассажиров. С вводом БКЛ "Полежаевская" и "Динамо" разгрузились на 16% и 13% соответственно", - сказано в сообщении.

Напомним, первый участок БКЛ от "Делового центра" до "Петровского парка" был запущен в феврале этого года. Сейчас строители завершают работы на участке "Петровский парк" - "Савеловская". Всего же в составе новой кольцевой линии будет 31 станция, а ее протяженность составит около 70 километров.