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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лечение - дело техники

Столица продолжает развивать систему сосудистых центров
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск №7706 (243)
29 октября отмечался Всемирный день борьбы с инсультом. Эта болезнь по-прежнему остается одной из самых распространенных причин смертности как в России, так и во всем мире. Для эффективной помощи в борьбе с этим заболеванием в Москве разработан комплексный подход - от раннего обнаружения симптомов инсульта до ультрасовременных методов оперативного вмешательства.

В прошлом году в столице начали проводить тромбоэкстракцию. Это современная операция по удалению тромбов из артерий головного мозга, которую менее чем за 2 года сделали 400 пациентам. Широкое внедрение этого способа лечения стало возможным благодаря созданию инсультной сети. "От прибытия "скорой" на вызов и до начала операции при инфарктах и инсультах проходит не больше часа", - рассказал журналистам главный невролог департамента здравоохранения Москвы Николай Шамалов. По его словам, с 2010 года смертность при инсультах в Москве снизилась почти в 2 раза - с 31,4% до 18,6%. Эти показатели соответствуют ведущим европейским странам.

Сеть включает 9 медицинских организаций -в том числе НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, который является головным центром. "Тромбоэкстракция - это очень тонкая методика, в которой участвует много специалистов. Эта система принята во всем городе. Но здесь важно не только быстро помочь пациенту, но и выявить причину инсульта", - сказал директор НИИ Сергей Петриков. Он уверен, что качественно бороться с инсультом помогает именно вторичная профилактика.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Собянин объявил о строительстве нового корпуса НИИ имени Склифосовского

Чтобы выявлять болезнь на ранней стадии, работают 97 школ профилактики инфарктов и инсультов на базе столичных поликлиник. Здесь врачи рассказывают об основных факторах риска, методах диагностики и профилактике осложнений. Открыто 72 кабинета вторичной профилактики, где наблюдают за людьми, которые уже перенесли эти болезни.

Медучреждения столицы продолжают снабжать ангиографами, компьютерными и магнитно-резонансными томографами, системами ультразвуковой диагностики, современным эндоскопическим оборудованием.

Многие бьют тревогу из-за "омоложения" инфарктов и инсультов. Но специалисты считают, что это всего лишь миф. "Инфаркт или инсульт может произойти в любом возрасте. Пожилые люди, конечно, находятся в группе риска. Если мы стали чаще выявлять риск развития болезни у молодых людей, то это говорит о развитии системы диагностики, нежели снижении возраста заболеваемости", - объяснил Шамалов. Что касается новых причин инсультов и инфарктов, то специалисты называют женскую контрацепцию. "Пероральные контрацептивы - серьезный фактор риска, - сказал Сергей Петриков. - Такая причина инсульта на практике выявляется даже у 20-летних девушек".

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