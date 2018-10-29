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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Налетчики в масках

Банда дачных грабителей обчистила 25 домов
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7706 (243)
В Московский областной суд поступило уголовное дело о грабежах в Подмосковье.

Расследовали это дело полицейские следователи. По сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, организованная группа нападавших на загородные дома ограбила 44 человека на 130 миллионов рублей.

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Она уточнила, что преступники безнаказанно грабили жителей с ноября 2008 года по октябрь 2016 года. В результате проведения следственных действий доказана причастность фигурантов к 25 эпизодам.

Она также сообщила, что банда грабителей - этническая. По данным МВД, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, ранее судимый за границей, собрал банду из соотечественников в Подмосковье. По словам Волк, для совершения нападений на граждан, проживающих в частных домах на территории Москвы и Московской области, бандиты приобрели огнестрельное оружие, боеприпасы к ним и приспособление для бесшумной стрельбы.

Против бандитов были возбуждены уголовные дела по статьям "Участие в незаконной вооруженной группе", "Кража", "Разбой", "Незаконное хранение оружия" и "Хищение боеприпасов".

Практически все участники ОПГ, по данным следствия, где-то работали - строителями, таксистами, дворниками. Поэтому их долго не могли вычислить. А собирались они только перед очередным ограблением, а затем разъезжались по местам проживания и вели обычный образ жизни.

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Действовали преступники при нападении достаточно жестко. К примеру, в Красногорском районе Московской области семь человек в масках проникли в трехэтажный особняк предпринимателя Анны Дубницкой и, угрожая пистолетом, заставили отдать дорогие вещи и деньги на общую сумму около семи с половиной миллионов рублей. Преступники связали проводами горничную, повара и няню. Под страхом расправы хозяйку и ее троих детей несколько часов запугивали.

Более 30 миллионов рублей составил официально зарегистрированный ущерб после налета грабителей на дом в Сколково в июне 2015 года.

Происшествия Правосудие Суд Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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