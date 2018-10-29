В Московский областной суд поступило уголовное дело о грабежах в Подмосковье.

Расследовали это дело полицейские следователи. По сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, организованная группа нападавших на загородные дома ограбила 44 человека на 130 миллионов рублей.

Она уточнила, что преступники безнаказанно грабили жителей с ноября 2008 года по октябрь 2016 года. В результате проведения следственных действий доказана причастность фигурантов к 25 эпизодам.

Она также сообщила, что банда грабителей - этническая. По данным МВД, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, ранее судимый за границей, собрал банду из соотечественников в Подмосковье. По словам Волк, для совершения нападений на граждан, проживающих в частных домах на территории Москвы и Московской области, бандиты приобрели огнестрельное оружие, боеприпасы к ним и приспособление для бесшумной стрельбы.

Против бандитов были возбуждены уголовные дела по статьям "Участие в незаконной вооруженной группе", "Кража", "Разбой", "Незаконное хранение оружия" и "Хищение боеприпасов".

Практически все участники ОПГ, по данным следствия, где-то работали - строителями, таксистами, дворниками. Поэтому их долго не могли вычислить. А собирались они только перед очередным ограблением, а затем разъезжались по местам проживания и вели обычный образ жизни.

Действовали преступники при нападении достаточно жестко. К примеру, в Красногорском районе Московской области семь человек в масках проникли в трехэтажный особняк предпринимателя Анны Дубницкой и, угрожая пистолетом, заставили отдать дорогие вещи и деньги на общую сумму около семи с половиной миллионов рублей. Преступники связали проводами горничную, повара и няню. Под страхом расправы хозяйку и ее троих детей несколько часов запугивали.

Более 30 миллионов рублей составил официально зарегистрированный ущерб после налета грабителей на дом в Сколково в июне 2015 года.