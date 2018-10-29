В московском метро на школьницу напал педофил

В Москве малолетняя девочка стала жертвой нападения педофила в метро. Сейчас извращенца ищут правоохранительные органы.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, инцидент произошел прямо в вагоне поезда Калужско-Рижской линии 27 октября около 16 часов. Мужчина начал приставать к девочке, когда поезд подъехал к "Калужской". По этому факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ - "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

Спланирован ряд оперативных мероприятий для розыска преступника.