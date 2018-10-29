В Москве автохам с битой напал на пешехода с ребенком

На севере Москвы водитель напал с битой на мужчину, который гулял с малышом в детской коляске. По этому факту возбудили уголовное дело, им займется Центральный аппарат Следственного комитета.

Внимание на это резонансное преступление обратил лично председатель СК Александр Бастрыкин. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, дело передано в центральный аппарат из полиции. Следователи намерены выяснить детально все мотивы нападавшего. Кроме того, они проверят, не пострадал ли ребенок во время инцидента.

Ранее СМИ сообщали, что на Селигерской улице на прохожего с сыном напал водитель Opel. Он дважды задел коляску, а когда отец сделал ему замечание, мужчина вытащил из салона биту и исколотил пешехода. Есть информация, что ребенок во время конфликта упал на асфальт. Сразу после избиения водитель иномарки уехал. Примерно через 40 минут его задержали на Дмитровском шоссе.