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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Линии для жизни

Завершается строительство 10 станций
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7706 (243)
В Москве заканчивается возведение 10 станций метро. Две из них точно закончат до конца года, рассказал вчера на пресс-конференции глава городского департамента строительства Андрей Бочкарев.
Андрей Бочкарев: С начала года в Москве построили 15 станций и 32 километра линий метро. Это абсолютный рекорд за всю столичную историю. Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС Андрей Бочкарев: С начала года в Москве построили 15 станций и 32 километра линий метро. Это абсолютный рекорд за всю столичную историю. Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Андрей Бочкарев: С начала года в Москве построили 15 станций и 32 километра линий метро. Это абсолютный рекорд за всю столичную историю. Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

Стопроцентно достроят "Беломорскую" на Замоскворецкой линии и "Савеловскую" на Большой кольцевой. На завершающем этапе находится первый участок Некрасовской ветки. В ближайшие месяцы для пассажиров откроются станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино", там будет пересадка на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии. На финиш выходит строительство нового участка "красной" ветки от "Саларьева" до "Столбова". Эта наземная часть линии пройдет вдоль недавно открытой магистрали, соединяющей Калужское и Киевское шоссе.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
В новой Москве построят более 30 станций метро до 2035 года

На перспективных картах развития метро появились и две станции в Мытищах. Предполагается протянуть в этот подмосковный город "оранжевую" ветку. Но когда точно реализуют проект, московские строители не прогнозируют. Пока проектировщики пытаются составить точный маршрут линии. Затруднения в том, что участки между Москвой и Мытищами в собственности десятков девелоперов и других юрлиц. Как удовлетворить все интересы для изъятия земли, пока вопрос. А между тем нужно построить не только линию, но еще и новое депо.

А вот метро в аэропорт Внуково - вполне реализуемая задача, говорит Бочкарев. К воздушной гавани подведут "желтую" ветку, после "Рассказовки" построят еще две станции. "Внуково и де-факто и де-юре - территория Москвы, - уточнил руководитель департамента. - Другие аэропорты находятся в Московской области, там земельные вопросы урегулировать сложнее. Планов довести метро до каждого аэропорта у нас нет".

По скоростному транспорту есть два приоритета - Большая кольцевая линия и Московские центральные диаметры. "Мэр ставит задачу как можно скорее замкнуть второе кольцо, - сказал Бочкарев. - Пока стоит срок - 2023 год. Будем стараться сделать это быстрее". А диаметры Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск примут пассажиров в конце 2019 - начале 2020-го. На первой линии будет 28 станций, на второй - 38.

Кстати

Первыми станциями Большой кольцевой линии "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк" в будни регулярно пользуются уже 70 тысяч пассажиров, написал в своем Twitter мэр Сергей Собянин. Часть нового кольца позволила разгрузить станцию "Динамо" на 16 процентов, а "Полежаевскую" - на 13.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
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