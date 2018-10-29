В московском парке "Зарядье" прошло открытие V Всероссийской недели сбережений. Организаторы рассчитывают повысить информированность максимально широких слоев населения по вопросам финансовой безопасности и разумного финансового поведения.

Неделя сбережений проходит во всех регионах с 29 октября по 12 ноября 2018 года. Это цикл бесплатных образовательно-просветительских мероприятий, посвященных вопросам финансовой грамотности. Узнать подробности и записаться на мероприятие в каждом регионе-участнике можно на сайте проекта вашифинансы.рф.

"Наша задача - научить людей правильно пользоваться возможностями, которые предоставляют экономика и финансовые учреждения", - сообщил на церемонии открытия Недели сбережений директор проекта Минфина России и Всемирного банка "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ" Андрей Бокарев, также возглавляющий в министерстве департамент международных финансовых отношений.

В рамках Недели пройдут лекции, семинары и консультации по управлению семейным бюджетом, составлению личного финансового плана, бережному потреблению, формированию накопительных планов, покупке жилья в кредит, обязательному пенсионному страхованию и добровольному пенсионному обеспечению, правам заемщиков, рассказывал ранее Бокарев в интервью "Российской газете".

По его оценке, на Неделю сбережений в этом году могут прийти до миллиона посетителей. В прошлом году на мероприятия Недели пришли около 600 тысяч человек.