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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Отрава под капотом

В Подмосковье изъяли 40 тонн опасной незамерзайки
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7706 (243)
Подпольный цех для производства автомобильной стеклоомывающей жидкости оборудовали в Московской области приезжие из Средней Азии. Собственно, цех - название условное. Гастарбайтеры просто заняли пустующее помещение на текстильной фабрике в поселке Володарского. И оборудовали там две полуавтоматические линии по розливу этой самой незамерзайки.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что эту жидкость изготавливали на основе опасного яда - метилового спирта. По сути, просто разбавляли подкрашенную воду этим веществом. И делали это в промышленных масштабах. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД полиции Подмосковья захватили 40 тонн уже готовой продукции, более 60 коробок с крышками и этикетками и около 10 тысяч единиц пустой тары. Испарения этой жидкости опасны для здоровья. Именно поэтому было возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Посадить могут на 10 лет.

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Всего лишь год назад произошло несколько жутких историй с отравлениями именно метиловым спиртом. В Сергиевом Посаде Московской области многочисленная компания употребляла спирт из канистры, которую принес кто-то из знакомых. Как оказалось, спирт был метиловым, то есть - смертельным ядом. Всего лишь один грамм этой жидкости приводит к необратимым разрушениям в организме, человек даже от такой дозы может умереть, а пожизненным инвалидом станет гарантированно. В реанимационное отделение местной больницы доставлены 11 человек. Диагноз - отравление суррогатным алкоголем. Две женщины и один мужчина уже скончались. А в Иркутской области от употребления спиртосодержащей жидкости "Боярышник" погибли почти восемь десятков человек.

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Была и другая история - в Красноярском крае погибли от поддельного алкоголя семь человек. А в больнице скорой медицинской помощи оказались 30 пациентов. И пили они вполне респектабельный напиток, купленный не в подворотне, а в "правильных" магазинах, - виски.

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По словам медиков, согласно проведенной экспертизе содержание метилового спирта в поддельном виски, который употребляли все больные, составило 60 процентов. "Даже если человек выпьет немного такого напитка, это может привести к летальному исходу. Симптомы отравления схожи с похмельем - головная боль, тошнота, рвота, могут быть проблемы со зрением. Если вы почувствовали себя плохо, то следует сразу обратиться к врачам. Категорически не стоит пытаться распознать суррогат по вкусу или запаху - в напитках могут использоваться специальные добавки", - предупреждают в отделении токсикологии скорой помощи.

Кстати, полиция предупреждает: опасные для здоровья и даже жизни напитки чаще всего покупают на вокзалах, в придорожных буфетах, вагонах-ресторанах. Ведь мошенникам очень удобно сбыть "паленую" водку транзитным пассажирам.

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