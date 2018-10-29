В России пока не удалось устранить нехватку диетологов

В этом месяце главным внештатным диетологом Минздрава России, академиком РАН Виктором Тутельяном было утверждено Положение о главных внештатных диетологах в субъектах РФ. Документом впервые прописаны задачи, права и обязанности таких специалистов.

Об этом на 17-м Всероссийском конгрессе диетологов и нутрициологов с международным участием сообщила заместитель главного внештатного диетолога Минздрава России Алла Погожева.

- Такая необходимость назрела в связи с усилением внимания борьбе с ожирением и задачей увеличения продолжительности жизни, в том числе за счет правильного питания, - объяснила она.

По словам Аллы Погожевой, в России сформирована диетологическая сеть, представленная кабинетами и центрами здоровья, но пока их немного.

- Штат диетологов необходимо увеличивать, - продолжила эксперт. - Сейчас общее количество ставок превышает 900, из них заняты чуть более 500, а в восьми субъектах России вообще нет главных диетологов.

Более подробно о ситуации на примере ЦФО рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Хайдерь Шарафетдинов. Этот федеральный округ - крупнейший по населению (на 1 января 2018 года там проживало более 39 миллионов человек), в него входят 18 субъектов РФ, и в большинстве регионов есть главные диетологи. Лишь по двум областям - Брянской и Калужской - решение пока не принято, уточнил Шарафетдинов.

Эта и многие другие проблемы вскрылись в результате проведенного в 2017 году мониторинга, целью которого стало повышение качества лечебного питания в медицинских организациях. Например, стоимость койко-дня в российских больницах составляет примерно 120 рублей в сутки, а в некоторых регионах (Рязанская, Ивановская области и другие) на эти цели выделяется от 50 до 76 рублей. На такие средства просто невозможно составить полноценный рацион лечебного питания, к тому же далеко не все эти деньги расходуются собственно на еду.

- Если в некоторых регионах, например, Белгородской и Владимирской областях, повышается стоимость лечебного питания, то в других (Московской, Курской ), наоборот, снижается, - рассказал Хайдерь Шарафетдинов.

Также в российских медучреждениях зафиксирована нехватка говядины, рыбы, яиц и сметаны, которые порой заменяются колбасными продуктами и макаронными изделиями. Кроме того, для обогащения блюд используются промышленные примеси.

Из позитивных тенденций по итогам мониторинга Алла Погожева отметила утверждение в восьми регионах на местном уровне приказа о питании детей, а также беременных и кормящих женщин. Кстати, в "Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии" открыты три учебные кафедры для обучения и переподготовки диетологов, куда могут обращаться как работники кабинетов и центров здоровья, так и начинающие специалисты.