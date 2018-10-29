В России пока не удалось устранить нехватку диетологов

Новости

ЦОДД предупредил московских водителей о снегопаде 22:44
В Стамбуле открыли будущий крупнейший аэропорт мира 21:34
Началось обсуждение законопроекта "об электронной трудовой книжке" 21:18
С 5 ноября авиакомпания "Якутия" временно не сможет летать за границу 20:53
Audi отзывает в России около 7 тысяч автомобилей 20:15
Господдержка виноделия вырастет вдвое в 2019 году 19:59
Шойгу предупредил Европу о последствиях выхода США из ДРСМД 19:45
Российские гимнасты получили "серебро" ЧМ и путевки на Олимпиаду 19:32
Памфилова пообещала награду за новое название для избирательной урны 19:30
Минтруд определил потребность РФ в иностранных работниках 19:25
Козак: Пошлины на экспорт топлива могут ввести на следующей неделе 19:05
Из больниц выписали четырех пострадавших в Керченском колледже 18:57
СМИ: Ужесточение правил заправки судов грозит нефтяникам убытками 18:50
Погиб автор хитов Лепса, Булановой и Орбакайте Владимир Бородин 18:43
Росстат сообщил о снижении рождаемости в России на 5,2% 18:40
СМИ: Международная коалиция нанесла удар по Сирии снарядами с белым фосфором 18:33
Лидеру Rammstein Линдеманну в Москве подарили Ленина 18:31
В Челябинске завели дело об афере при ликвидации мусорного коллапса 18:30
В Польше 800 школьников эвакуировали из-за утечки газа 18:18
Жертвами атаки в центре Туниса стали девять человек 18:16
Международный форум "Антиконтрафакт-2018" пройдет в Москве 18:14
ВСУ применили боевой беспилотник на окраине Донецка 17:55
В Швейцарии раскопали удивительное 5000-летнее поселение 17:55
Петербуржец "воскрес" на заседании районного суда 17:46
СМИ: Со счетов Каддафи в Бельгии исчезли несколько миллиардов евро 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Единый электронный проездной появится в каждом регионе
Единый электронный проездной появится в каждом регионе
Что не пропустить по ТВ на неделе с 29 октября по 4 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 29 октября по 4 ноября
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
29.10.2018 20:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России пока не удалось устранить нехватку диетологов

Текст: Ирина Белова (Москва)
В этом месяце главным внештатным диетологом Минздрава России, академиком РАН Виктором Тутельяном было утверждено Положение о главных внештатных диетологах в субъектах РФ. Документом впервые прописаны задачи, права и обязанности таких специалистов.
Фото: Илья Сергеев/РГ Фото: Илья Сергеев/РГ
Фото: Илья Сергеев/РГ

Об этом на 17-м Всероссийском конгрессе диетологов и нутрициологов с международным участием сообщила заместитель главного внештатного диетолога Минздрава России Алла Погожева.

Фото: depositphotos.com
Одной из ключевых тем конгресса диетологов стала безопасность продуктов

- Такая необходимость назрела в связи с усилением внимания борьбе с ожирением и задачей увеличения продолжительности жизни, в том числе за счет правильного питания, - объяснила она.

По словам Аллы Погожевой, в России сформирована диетологическая сеть, представленная кабинетами и центрами здоровья, но пока их немного.

- Штат диетологов необходимо увеличивать, - продолжила эксперт. - Сейчас общее количество ставок превышает 900, из них заняты чуть более 500, а в восьми субъектах России вообще нет главных диетологов.

Более подробно о ситуации на примере ЦФО рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Хайдерь Шарафетдинов. Этот федеральный округ - крупнейший по населению (на 1 января 2018 года там проживало более 39 миллионов человек), в него входят 18 субъектов РФ, и в большинстве регионов есть главные диетологи.  Лишь по двум областям - Брянской и Калужской - решение пока не принято, уточнил Шарафетдинов.

Фото: Depositphotos.com
В Москве пройдет 17-й Всероссийский конгресс диетологов и нутрициологов

Эта и многие другие проблемы вскрылись в результате проведенного в 2017 году мониторинга, целью которого стало повышение качества лечебного питания в медицинских организациях. Например, стоимость койко-дня в российских больницах составляет примерно 120 рублей в сутки, а в некоторых регионах (Рязанская, Ивановская области и другие) на эти цели выделяется от 50 до 76 рублей. На такие средства просто невозможно составить полноценный рацион лечебного питания, к тому же далеко не все эти деньги расходуются собственно на еду.

- Если в некоторых регионах, например, Белгородской и Владимирской областях, повышается стоимость лечебного питания, то в других (Московской, Курской ), наоборот, снижается, - рассказал Хайдерь Шарафетдинов.

Также в российских медучреждениях зафиксирована нехватка говядины, рыбы, яиц и сметаны, которые порой заменяются колбасными продуктами и макаронными изделиями. Кроме того, для обогащения блюд используются промышленные примеси.

Из позитивных тенденций по итогам мониторинга Алла Погожева отметила утверждение в восьми регионах на местном уровне приказа о питании детей, а также беременных и кормящих женщин. Кстати, в "Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии" открыты три учебные кафедры для обучения и переподготовки диетологов, куда могут обращаться как работники кабинетов и центров здоровья, так и начинающие специалисты.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва XVII Всероссийский конгресс диетологов и нутрициологов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Козак: Пошлины на экспорт топлива могут ввести на следующей неделе
Меркель не будет выдвигаться на должность канцлера на следующих выборах
С 5 ноября авиакомпания "Якутия" временно не сможет летать за границу
На Урале появятся два ядерных полка с блоками "Авангард"
Жертвами атаки в центре Туниса стали девять человек