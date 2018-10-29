В Туле двоих мужчин задержали за организацию похищения бизнесмена

В Туле арестованы мужчины, пытавшиеся похить бизнесмена. Отделом по расследованию особо важных дел тульского СУ СКР возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следователей, двое мужчин 31 и 32 лет решили выманить у родственников предпринимателя 4 миллиона рублей. Эту сумму, по замыслу преступников, им должны были заплатить после похищения бизнесмена. Они нашли исполнителя, однако в качестве похитителя выступил оперативный сотрудник уголовного розыска.

Утром 26 октября заказчики встретились с исполнителем в Зареченском районе Тулы. Последний сообщил, что похищение прошло успешно. В качестве доказательства предоставил паспорт мужчины и его мобильные телефоны. Заказчики подтвердили, что похищен именно тот человек, которого они и хотели. А расплатиться пообещали после получения от родственников и знакомых потерпевшего четырех миллионов рублей за его освобождение. Исполнителю из этой суммы предназначался миллион.

После перегворов мужчины были задержаны сотрудниками угрозыска тульского УМВД и ГУУР МВД России. В настоящее время мужчинам предъявлено обвинение по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункты "а, з" ч. 2 статьи 126 УК РФ (организация приготовления к похищению человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений). На основании ходатайства следователя судом они арестованы.