Воронежцы увидели "страшилку" для занятых отцов

Спектакль Саратовского ТЮЗа "Последний папа" - сагу об очень усталых родителях и их очень одиноких чадах - показали на открытии IV детского фестиваля "Маршак". В красочной постановке, которую зрители принялись горячо обсуждать уже в антракте, соединились чуть ли не все возможные прегрешения отцов и детей. Ведь дети тоже не понаслышке знают, что такое обида, измена и ненависть.

Режиссер Наталья Шумилкина поставила весьма подробную (возможно, даже слишком подробную) историю современного польского драматурга Михала Вальчака. В ней девочка Аня отчаянно скучает по своему вечно занятому папе и в отместку придумывает, что его украла Большая Черная Птица. Украла и заточила в стеклянной офисной башне вместе с тысячами других таких же горе-отцов. Там у них есть их любимые ноутбуки (с птичьей головой вместо логотипа на крышке) и куча времени на размышления. А когда в башню приведут последнего папу, ее хозяйка - Бледная Королева, как две капли воды похожая на саму Аню, - наиграется с ними вдосталь.

Вот такие фантазии. Конечно, героиня сразу же одумалась и ринулась вызволять отца из плена, но не тут-то было. От каскада приключений зрителя должно было бросать то в жар, то в холод. На пути героев возникали спрут, русалка, хулиганы, капризный сын миллионера… Еще эта Черная Птица нет-нет да и пролетит! Создатели спектакля не забыли обыграть ни детские страхи, ни взрослые. Аня доверчиво садится в машину к незнакомцу, ее верный медведь Шарик вдруг теряет голову от русалочьих песен в духе "Помоги мне!", бравый полицейский арестует девочку за нарушение комендантского часа.

Кстати, на занятии со зрителями перед показом мам и папа как раз просили перечислить опасности, которые подстерегают ребенка в ночном городе. Фантазия воронежцев была скромнее, чем у драматурга.

Дети любят немного побояться (особенно когда в соседнем кресле сидит надежный взрослый), поэтому с удовольствием визжали в темноте и хохотали, когда герои выпутывались из очередной переделки. А вот родители временами напрягались. Спектакль с пометкой "6+" метил сразу в несколько возрастных категорий. Но шутки на злобу дня и меткие наблюдения (чего стоит образ куклы Барби с губами "уточкой" и любовью к красивым позам) порой смущали старшую аудиторию. Не исключено, что так и было задумано. Достаточно вспомнить, что показывает "ящик", которым расцвечивают свою жизнь многие усталые папы и вымотанные мамы.

"Последний папа" обрушился на зал, как лавина - сюжетных перипетий, актерских этюдов, гэгов, предостережений и выводов (куда же без них в детском спектакле? Сказка ложь…). А ключом к нему стала простенькая деталь - "кукольная" пластика основных героев. Для ребенка игрушки могут выглядеть совершенно живыми, как родители, а родители - искусственными и занудными, как китайские пупсы: нажмешь кнопку - заиграет надоевшая мелодия… Но законы в игрушечном мире и в настоящем мире одни. И в сердцах оторвать голову медведю - так же плохо, как пожелать отцу или матери какую-нибудь гадость.

Примерно об этом говорит Ане и ее друзьям покрытая пылью, но Очень Умная Книга, которая напоминает, что надо бы возлюбить ближнего, как самого себя. Кто такой этот ближний, розовая Барби не сообразила - полспектакля она не выходила из карикатурного образа блондинки ни на секунду. Но потом спасла недотепу-медведя от страшной Русалки, прямо-таки рискуя собой. Как видим, и у глупой куклы есть чему поучиться.

Фестиваль "Маршак"-2018 продлится в Воронеже до 4 ноября. Полное расписание спектаклей и бесплатных мероприятий - на официальном сайте.