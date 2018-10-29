Воронежцы увидели "страшилку" для занятых отцов

Новости

Лукашенко пообещал приехать на тысячелетие Бреста 14:59
В Туле двоих мужчин задержали за организацию похищения бизнесмена 14:59
Названы самые популярные подержанные внедорожники в России 14:50
На Кубани спасатели ищут под завалами в русле реки жертву потопа 14:45
В Болгарии нашли 8000-летнюю фигурку матери-богини 14:45
В Москве автохам с битой напал на пешехода с ребенком 14:40
Комиссар ОБСЕ обсудит с Лавровым украинский закон об образовании 14:35
Сакральные знаки пиктов оказались древним языком 14:17
У института телевидения и радиовещания "Останкино" забрали лицензию 14:15
Обвиненный в домогательствах "капитан Барбосса" завершает карьеру 14:15
ЦОДД посоветовал москвичам "переобуться" 14:11
В Перми ФСБ обнаружила банду сетевых наркоторговцев 14:10
Собянин рассказал о популярности новых станций Большой кольцевой линии 14:03
СК начал проверку после гибели журналиста "НТВ" 13:57
Минтранс не предлагал повышать стоимость проезда в "часы пик" 13:52
Парламент Армении во второй раз отклонил поправки в Избирательный кодекс 13:50
Пропавший на Урале 14-летний подросток найден погибшим 13:49
Путин поздравил Болсонаро с избранием на пост президента Бразилии 13:45
Загадочная новинка: малую подлодку неизвестного типа заметили в Китае 13:45
Лукашенко предлагает наделить комсомол страны властными полномочиями 13:40
Крымский бюджет сократится после завершения ФЦП 13:36
На артефакт Виктора Цоя за миллион рублей не нашлось покупателей 13:35
МИД: Вступление Украины и Грузии в НАТО станет проблемой для России 13:29
В Кремле заявили о планах продолжить сотрудничество с Бразилией 13:21
МИД: Россия удовлетворена итогами четырехстороннего саммита по Сирии 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Единый электронный проездной появится в каждом регионе
Единый электронный проездной появится в каждом регионе
Что не пропустить по ТВ на неделе с 29 октября по 4 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 29 октября по 4 ноября
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
29.10.2018 12:52
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Воронежцы увидели "страшилку" для занятых отцов

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Спектакль Саратовского ТЮЗа "Последний папа" - сагу об очень усталых родителях и их очень одиноких чадах - показали на открытии IV детского фестиваля "Маршак". В красочной постановке, которую зрители принялись горячо обсуждать уже в антракте, соединились чуть ли не все возможные прегрешения отцов и детей. Ведь дети тоже не понаслышке знают, что такое обида, измена и ненависть.
Фото: Андрей Парфенов/РГ Фото: Андрей Парфенов/РГ
Фото: Андрей Парфенов/РГ

Режиссер Наталья Шумилкина поставила весьма подробную (возможно, даже слишком подробную) историю современного польского драматурга Михала Вальчака. В ней девочка Аня отчаянно скучает по своему вечно занятому папе и в отместку придумывает, что его украла Большая Черная Птица. Украла и заточила в стеклянной офисной башне вместе с тысячами других таких же горе-отцов. Там у них есть их любимые ноутбуки (с птичьей головой вместо логотипа на крышке) и куча времени на размышления. А когда в башню приведут последнего папу, ее хозяйка - Бледная Королева, как две капли воды похожая на саму Аню, - наиграется с ними вдосталь.

Вот такие фантазии. Конечно, героиня сразу же одумалась и ринулась вызволять отца из плена, но не тут-то было. От каскада приключений зрителя должно было бросать то в жар, то в холод. На пути героев возникали спрут, русалка, хулиганы, капризный сын миллионера… Еще эта Черная Птица нет-нет да и пролетит! Создатели спектакля не забыли обыграть ни детские страхи, ни взрослые. Аня доверчиво садится в машину к незнакомцу, ее верный медведь Шарик вдруг теряет голову от русалочьих песен в духе "Помоги мне!", бравый полицейский арестует девочку за нарушение комендантского часа.

Фото: Community stage
Воронежских детей позвали на необычные спектакли

Кстати, на занятии со зрителями перед показом мам и папа как раз просили перечислить опасности, которые подстерегают ребенка в ночном городе. Фантазия воронежцев была скромнее, чем у драматурга.

Дети любят немного побояться (особенно когда в соседнем кресле сидит надежный взрослый), поэтому с удовольствием визжали в темноте и хохотали, когда герои выпутывались из очередной переделки. А вот родители временами напрягались. Спектакль с пометкой "6+" метил сразу в несколько возрастных категорий. Но шутки на злобу дня и меткие наблюдения (чего стоит образ куклы Барби с губами "уточкой" и любовью к красивым позам) порой смущали старшую аудиторию. Не исключено, что так и было задумано. Достаточно вспомнить, что показывает "ящик", которым расцвечивают свою жизнь многие усталые папы и вымотанные мамы.

"Последний папа" обрушился на зал, как лавина - сюжетных перипетий, актерских этюдов, гэгов, предостережений и выводов (куда же без них в детском спектакле? Сказка ложь…). А ключом к нему стала простенькая деталь - "кукольная" пластика основных героев. Для ребенка игрушки могут выглядеть совершенно живыми, как родители, а родители - искусственными и занудными, как китайские пупсы: нажмешь кнопку - заиграет надоевшая мелодия… Но законы в игрушечном мире и в настоящем мире одни. И в сердцах оторвать голову медведю - так же плохо, как пожелать отцу или матери какую-нибудь гадость.

Фото: Дирекция международного Платоновского фестиваля
Воронежцы узнают про лучшие книги для подростков

Примерно об этом говорит Ане и ее друзьям покрытая пылью, но Очень Умная Книга, которая напоминает, что надо бы возлюбить ближнего, как самого себя. Кто такой этот ближний, розовая Барби не сообразила - полспектакля она не выходила из карикатурного образа блондинки ни на секунду. Но потом спасла недотепу-медведя от страшной Русалки, прямо-таки рискуя собой. Как видим, и у глупой куклы есть чему поучиться.

Фестиваль "Маршак"-2018 продлится в Воронеже до 4 ноября. Полное расписание спектаклей и бесплатных мероприятий - на официальном сайте.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж IV детский театральный фестиваль МАРШАК Россия. Это надо видеть
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видео: Обломки упавшего индонезийского самолета были найдены в море
В Грузии состоится второй тур президентских выборов
Сбербанк: Утечка данных сотрудников не представляет угрозы для клиентов
В Кремле рассказали про подготовку визита Ким Чен Ына
Подозрительный пакет обнаружен у посольства РФ в США