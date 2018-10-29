Жителя Ивановской области арестовали по подозрению в серии убийств

Силовики задержали жителя Ивановской области, которого считают причастным к изнасилованиям и убийствам четырех молодых женщин, сообщает региональное Следственное управление СКР.

По данным следствия, 24 октября в городе Череповце Вологодской области сотрудники силовых ведомств задержали 39-летнего ранее судимого уроженца Ивановской области. На территории соседнего региона он работал маляром. Задержанного доставили в Иваново, где ему предъявили обвинение в серии тяжких преступлений.

Как уточнили в ведомстве, с 1 июня 2010 по 14 мая 2011 года в лесных массивах на территории Ивановского района, недалеко от населенных пунктов и автомобильных дорог, были обнаружены тела четырех молодых женщин с ранами на шее и следами удушения. Экспертиза установила, что перед смертью женщины стали жертвами сексуальных преступлений.

В течение нескольких лет следователи проводили многочисленные экспертизы, допросы свидетелей, изучали вещественные доказательства. В результате удалось вычислить и найти предполагаемого преступника.

В ведомстве добавили, что аресту подозреваемого предшествовали допросы 373 человек. В Главном управлении криминалистики СК России было проведено в общей сложности 43 молекулярно-генетических исследования в отношении 4725 человек, в технико-криминалистическое управление Главного управления криминалистики СК России направлены сведения о соединениях нескольких тысяч абонентов, полученных от операторов сотовой связи в соответствии с результатами следственных экспериментов.

- Назначено и проведено более 150 судебных экспертиз в экспертных учреждениях Москвы, Ярославля, Иваново; проведено 39 осмотров, 41 обыск, шесть опознаний, три следственных эксперимента, - пояснили в СК.

Суд по ходатайству следователя поместил задержанного под стражу.