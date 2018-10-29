В Якутии в лесу задержали мужчину с рюкзаком золота

Новости

Названы самые популярные курорты Сибири 12:46
Археологи выяснили, кто создал геоглифы в Перу 12:45
В Москве погиб репортер "НТВ" 12:43
В России стартовал прием заказов на купе-кроссовер Audi Q8 12:36
Москалькова рассказала о ситуации вокруг рыбаков с "Норда" 12:34
В Оренбуржье ураган оставил без света 87 тысяч человек 12:31
Памфилова считает здоровым явлением вторые туры выборов глав 4 регионов 12:30
Фото: Японская принцесса отказалась от титула и вышла замуж 12:25
В Петербурге уволен замруководителя УФАС из-за утраты доверия 12:23
В Кузбассе подросток погиб после падения спиленной ветки 12:19
Памфилова предлагает упорядочить агитацию в интернете 12:15
Более 30 ракет из ЗРС С-300 и С-400 выпустили бойцы Северного флота 12:13
В московском метро на школьницу напал педофил 12:09
Под Брянском погибла основательница WWF 12:00
Вышел трейлер "Облепихового лета" - байопика Александра Вампилова 12:00
Путин выразил соболезнования лидеру Индонезии после крушения самолета 11:50
Рубль теряет позиции на фоне корректировки стоимости нефти 11:50
Видео: Трамп "выкинул" раскрытый зонт у входа в самолет 11:48
В Хабаровске вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1978 года 11:41
Медведев посетит Китай 5-7 ноября с официальным визитом 11:33
Памфилова: Доверие к выборам выросло после президентской кампании 11:30
Фондовый рынок Южной Кореи рухнул 11:27
В Москве началось прощание с Николаем Караченцовым 11:25
Из "Жигулей" сварили суп 11:20
Названы самые популярные у туристов города ПФО 11:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Единый электронный проездной появится в каждом регионе
Единый электронный проездной появится в каждом регионе
Что не пропустить по ТВ на неделе с 29 октября по 4 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 29 октября по 4 ноября
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
29.10.2018 10:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии в лесу задержали мужчину с рюкзаком золота

Текст: Владимир Таюрский

В Нерюнгринском районе Якутии сотрудники УФСБ задержали 52-летнего мужчину, у которого обнаружено и изъято промышленное золото на 34,5 миллиона рублей.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Таможенный СОБР показал, как задерживает контрабандистов

Как сообщила пресс-служба ведомства, уроженец Чечено-Ингушской АССР был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве вблизи поселка Беркакит. В рюкзаке у него оперативники обнаружили слитки золота, а также свертки с "порошком неоднородной массы". Общий вес изъятого драгметалла превысил 13 килограмм.

"Следственным подразделением УФСБ России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело за незаконное хранение драгоценных металлов. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного деяния", - отмечено в сообщении.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видео: Обломки упавшего индонезийского самолета были найдены в море
В Грузии состоится второй тур президентских выборов
Сбербанк: Утечка данных сотрудников не представляет угрозы для клиентов
В Кремле рассказали про подготовку визита Ким Чен Ына
Подозрительный пакет обнаружен у посольства РФ в США