В Якутии в лесу задержали мужчину с рюкзаком золота

В Нерюнгринском районе Якутии сотрудники УФСБ задержали 52-летнего мужчину, у которого обнаружено и изъято промышленное золото на 34,5 миллиона рублей.

Как сообщила пресс-служба ведомства, уроженец Чечено-Ингушской АССР был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве вблизи поселка Беркакит. В рюкзаке у него оперативники обнаружили слитки золота, а также свертки с "порошком неоднородной массы". Общий вес изъятого драгметалла превысил 13 килограмм.

"Следственным подразделением УФСБ России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело за незаконное хранение драгоценных металлов. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного деяния", - отмечено в сообщении.