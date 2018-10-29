Жители села в Хабаровском крае остались без света из-за циклона

Жители села Чумикан Тугуро-Чумиканского района остались без электроэнергии из-за прошедшего в субботу циклона, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Сильные порывы ветра до 28 метров в секунду стали причиной множественных перехлестов на линиях электропередачи.
"В превентивных целях было принято решение об отключении от электроэнергии села Чумикан" - говорится в сообщении.
В селе проживают более тысячи человек.
Отмечается, что на социально-значимых объектах есть резервные источники питания.
На месте аварии работают бригады электросетей - всего 20 человек и пять единиц техники.