Жители села в Хабаровском крае остались без света из-за циклона

Жители села Чумикан Тугуро-Чумиканского района остались без электроэнергии из-за прошедшего в субботу циклона, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Сильные порывы ветра до 28 метров в секунду стали причиной множественных перехлестов на линиях электропередачи.

"В превентивных целях было принято решение об отключении от электроэнергии села Чумикан" - говорится в сообщении.

В селе проживают более тысячи человек.

Отмечается, что на социально-значимых объектах есть резервные источники питания.

На месте аварии работают бригады электросетей - всего 20 человек и пять единиц техники.