В Перми ФСБ обнаружила банду сетевых наркоторговцев

Орджоникидзевский районный суд Перми приговорил к девяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима 34-летнего жителя Добрянки (Пермский край) за организацию поставок и сбыт наркотиков в особо крупном размере.

В ходе его задержания правоохранителям удалось вывести из незаконного оборота более трех килограмм наркотических средств.

Как пояснили в УФСБ России по Пермскому краю, следствию удалось установить, что осужденный является участником межрегиональной группировки, которая распространяет синтетические наркотики.

Координация деятельности в группе ведется на закрытых форумах в интернете, а доставка дурмана в регионы производится специальными курьерами, которые для сбыта наркотиков создают тайные закладки.