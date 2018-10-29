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29.10.2018 14:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми ФСБ обнаружила банду сетевых наркоторговцев

Текст: Алексей Трапезников

Орджоникидзевский районный суд Перми приговорил к девяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима 34-летнего жителя Добрянки (Пермский край) за организацию поставок и сбыт наркотиков в особо крупном размере.

На Дону уборщица осуждена за торговлю наркотиками в кадетском корпусе

В ходе его задержания правоохранителям удалось вывести из незаконного оборота более трех килограмм наркотических средств.

Как пояснили в УФСБ России по Пермскому краю, следствию удалось установить, что осужденный является участником межрегиональной группировки, которая распространяет синтетические наркотики.

Координация деятельности в группе ведется на закрытых форумах в интернете, а доставка дурмана в регионы производится специальными курьерами, которые для сбыта наркотиков создают тайные закладки.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Борьба с наркотиками
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