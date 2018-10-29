Как рисование помогает учить точные науки

В доме художника на Крымском валу показали выставку работ детей из небольшого поселка Светлый, что в Томской области.

ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей". Тяга к прекрасному - главный человеческий двигатель. Фото:

Поселок настолько невелик, что в нем даже нет улиц. Адрес лицея звучит просто: Светлый, 35. Но в далеком 2005 о нем узнала вся страна: лицей попал в десятку победителей Всероссийского конкурса "Лучшие школы России". А его директор, народный учитель России Александр Сайбединов, вскоре стал президентом Ассоциации лучших школ России.

Губернаторский Светленский лицей работает по авторской методике Сайбединова - "Эмоциональное образование". Вот уже почти четверть века Александр Геннадьевич доказывает, что без дополнительных финансовых вливаний, не выходя за рамки ФГОС на базе обычной сельской школы можно создать образовательный центр с впечатляющими результатами, которому позавидовали бы иные столичные школы. Иначе бы в лицей не приезжали учиться дети со всей Томской области. Потому-то здесь создано и интернатское отделение: тем, кто приехал издалека, есть, где жить с комфортом.

Кстати, за свой авторский подход к образованию Александр Сайбединов получил премию правительства РФ.

Несколько десятков картин учеников Светленского губернаторского лицея, которые-то уже далеко не первый раз показывают свое творчество в Москве - лучшее подтверждение того, что методика эмоционального образования дает результаты. На уроках практической философии старшеклассники рисуют грусть, печаль, счастье и другие эмоции, а в научных лабораториях создают роботов и изучают процессы образования энергии из ветра, воды и даже голоса. В чем же суть?

- В обычной школе 95 процентов предметов - общеобразовательные, и лишь 5 - творческие, - раскрывает Александр Геннадьевич секреты мастерства. - Мы увеличили долю творческих занятий до 20 процентов. Нет, другие предметы не пострадали, ФГОС выполняется полностью. Просто в образовательном стандарте заложены часы на так называемый "школьный компонент". Обычно школы используют его для дополнительных уроков по общеобразовательным предметам. Мы же направляем это время на творческие дисциплины. У нас есть не только музыка и рисование, но еще и история искусств, и основы дизайна, практическая философия и художественный труд.

ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей". Школа должна давать путь для всестороннего развития человека. Фото:

На выставке, кроме уникальных картин старшеклассников, есть и потрясающего качества репродукции полотен известных художников. Вот "Тройка" Перова или "Пейзаж в Овере после дождя" Ван Гога, библейские сюжеты. А рядом - плакаты с фотографиями ребят в белых халатах, которые в прямом смысле что-то химичат с пробирками. Юные художники и юные ученые - это одни и те же дети.

- Школа должна давать путь для всестороннего развития человека, - уверен Александр Сайбединов. - Человек не делится на солнце и луну, на физика и лирика, он - целостен. Мало кто знает, что Альберт Эйнштейн, кроме великого физика был еще и неплохим художником. Интеллектуальный ресурс не имеет цвета и может давать результаты в любом направлении. Главное - использовать все возможности. Поэтому мы в обычной массовой школе сосредоточили практически все институты дополнительного образования: и "музыкалку", и "художку", и кружок "юный техник". Все включено.

Тяга к прекрасному - вот главный человеческий двигатель, уверены все, кто работает в лицее. И это не просто слова. Невероятно, но факт: увеличив время на творческие предметы, "светленцы" повысили успеваемость по математике!

- Если на "4" и "5" по математике в обычной школе учатся примерно 45 процентов школьников, то у нас - не ниже 60, - говорит Сайбединов.

Система эмоционального образования направлена на развитие творческого мышления, которое сегодня в школе практически не используется. А для детей, тем не менее, имеет огромное значение. В школе Сайбединова регулярно проводят опросы и составляют рейтинги предметов.

- Творческие дисциплины - музыка, рисование, философия - неизменно в верхних строчках с баллами не ниже 8,5 из 10 возможных. Детям это нужно, - уверен директор лицея. - А еще им нужен "воздух" для творчества, для получения новых знаний. У нас часто на знания смотрят как что-то монументальное и нерушимое - небо голубое, трава зеленая, дважды два четыре. Все, места для полета мысли не остается.

Методика эмоционального образования Сайбединова известна по всей стране. Учитель не раз выступал перед сенаторами, буквально срывая овации. Но методика до сих пор авторская и это, скорее минус.

- Я не люблю выражение "авторская школа", это рамка, - признается Александр Геннадьевич. - А хочется выйти за рамки, передать опыт. Мы готовы делиться.