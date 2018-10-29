Названы самые популярные курорты Сибири

В России подвели предварительные итоги туристического сезона 2018 года и назвали самые популярные у туристов сибирские курорты.

По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, среди самых востребованных мест отдыха, которые выбирают путешественники, самостоятельно бронирующие отели, дома и квартиры, - Шерегеш в Кемеровской области, Яровое и Белокуриха в Алтайском крае. Также в топ-5 вошли Байкальск и Листвянка на Байкале в Иркутской области.

Туристы в этом году отдыхают в Шерегеше в среднем 3,5 ночи и тратят на аренду жилья до трех тысяч рублей в сутки на семью. Дороже отдых обходится в Яровом - в среднем больше трех тысяч рублей в сутки на семью. Дешевле размещение туристов в Байкальске - около 2,2 тысячи рублей и Белокурихе - около 2,4 тысячи рублей.

Топ-5 курортов Сибири, популярных у туристов в 2018 году:

1. Шерегеш - 2 960 рублей/ 3,5 ночи *

2. Яровое - 3 010 рублей/ 5,5 ночей

3. Белокуриха - 2 390 рублей/ 5 ночей

4. Байкальск - 2 210 рублей/ 3,5 ночи

5. Листвянка - 2 850 рублей/ 4,5 ночи

* Средние траты семьи на жилье в сутки/ среднее число ночей в брони.

Кстати

Алтайский курорт Яровое этим летом, по данным Tvil.ru, вошел в число самых популярных городов России для отдыха на озерах. А Шерегеш и Белокуриха - в пятерке самых востребованных горнолыжных курортов страны на Новый 2019 год.