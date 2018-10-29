В Новосибирске ураган сорвал крышу колледжа имени Покрышкина

Сильнейший ураган, бушевавший в Новосибирске в ночь на понедельник, стал причиной разрушений.

В частности, как передает Интерфакс со ссылкой на врио регионального министра образования Сергея Федорчука, ветром сорвало часть кровли со здания технического колледжа имени Покрышкина в Ленинском районе.

Как отметил Сергей Федорчук на оперативном совещании в областном правительстве, учебное заведение лишилось участка кровли площадью 120 квадратных метров. Восстановительные работы уже ведутся.

Помимо этого, часть шифера сорвало с дома на улице Учительская в Дзержинском районе Новосибирска, при этом был причинен серьезной ущерб припаркованному неподалеку автомобилю LADA. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Академгородке, на улице Кутателадзе, там пострадало сразу несколько автомобилей. Были случаи падения на машины деревьев.

Как сообщают горожане в соцсетях, ночью сильными порывами ветра повалило светофор на пересечении улиц Каменская и Ядринцевская, на привокзальной площади ураган перевернул несколько торговых палаток. Есть сообщения об упавших остановочных павильонах, а также повреждении мостового перехода в Калининском районе - из-за того, что ветром вырвало несколько листов напольного покрытия, местные жители не могли воспользоваться им этим утром.

В центре же города ураган повредил ряд стендов с плакатами об истории города. Один из них рухнул на землю, несмотря на массивное бетонное основание. Другие же, хоть и устояли под напором ветра, лишились информационного наполнения - плакаты буквально вырвало из металлических рам.

Из-за урагана выросла опасность распространения огня. Так, этой ночью пожарным пришлось "отбивать" угрозу возгорания в двух населенных пунктах Искитимского района. Из-за сухой погоды и сильных порывов ветра там загорелась трава, в итоге огонь очень быстро распространился на большой площади.

- В трех километрах от Сосновки пожарные и местные жители остановили огонь в поле, ликвидировав горение растительности на площади пять гектаров. Буквально в 30 метрах от села Новолебедевка к ночи ликвидировали угрозу перехода огня, распространившегося по сухой траве на площади 100 гектаров, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.