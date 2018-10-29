В Новосибирске ураган сорвал крышу колледжа имени Покрышкина

Новости

Названы регионы с самой низкой безработицей 10:05
Видео: Обломки упавшего индонезийского самолета были найдены в море 10:02
На Кубани возбудили дело о халатности чиновников подтопленного района 09:53
На водохранилищах в Москве построят плавучие отели 09:53
Уровень безработицы в России достиг минимального значения 09:50
В ростовской роще нашли тайник с оружием 09:41
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Алтайском крае 09:28
Вопрос о строительстве моста или тоннеля на Сахалин решат в 2019 году 09:19
На Дону задержали сбежавшего из красноярской колонии заключенного 09:17
По Крымскому мосту проехали три миллиона автомобилей 09:14
В зоне ЧС на Кубани пострадали более 300 человек 09:00
"Рубин" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ 08:55
В Грузии состоится второй тур президентских выборов 08:50
В Красноярском крае в ДТП погибли три человека 08:45
"Крылья Советов" - "Зенит" - онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ 08:40
В Ангарске осудили сбежавшего из колонии в 90-е годы преступника 08:35
В Красноярском крае произошло землетрясение 08:32
Понедельник 5 ноября будет выходным 08:25
Сценарий подхода цунами к Курилам отработают в Приморье 08:24
Размер потребительских кредитов в России увеличился в сентябре 08:08
С шипами и скидками. Когда и за сколько россияне покупают зимнюю резину 08:01
В Приамурье лишили прав повредившую Мемориал Славы автоледи 07:54
Daily Express: Лондон знал о готовящемся похищении Хашкаджи 07:51
Командир упавшего лайнера Lion Air хотел вернуться в аэропорт вылета 07:09
Подозрительный пакет обнаружен у посольства РФ в США 07:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Европа полностью откажется от пластиковой посуды
Европа полностью откажется от пластиковой посуды
Специалисты МВД предложили оснащать оружие датчиками слежения
Специалисты МВД предложили оснащать оружие датчиками слежения
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
29.10.2018 09:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске ураган сорвал крышу колледжа имени Покрышкина

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Сильнейший ураган, бушевавший в Новосибирске в ночь на понедельник, стал причиной разрушений.

В частности, как передает Интерфакс со ссылкой на врио регионального министра образования Сергея Федорчука, ветром сорвало часть кровли со здания технического колледжа имени Покрышкина в Ленинском районе.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
В омском поселке новый дом для сирот сдуло ветром

Как отметил Сергей Федорчук на оперативном совещании в областном правительстве, учебное заведение лишилось участка кровли площадью 120 квадратных метров. Восстановительные работы уже ведутся.

Помимо этого, часть шифера сорвало с дома на улице Учительская в Дзержинском районе Новосибирска, при этом был причинен серьезной ущерб припаркованному неподалеку автомобилю LADA. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Академгородке, на улице Кутателадзе, там пострадало сразу несколько автомобилей. Были случаи падения на машины деревьев.

Как сообщают горожане в соцсетях, ночью сильными порывами ветра повалило светофор на пересечении улиц Каменская и Ядринцевская, на привокзальной площади ураган перевернул несколько торговых палаток. Есть сообщения об упавших остановочных павильонах, а также повреждении мостового перехода в Калининском районе - из-за того, что ветром вырвало несколько листов напольного покрытия, местные жители не могли воспользоваться им этим утром.

В центре же города ураган повредил ряд стендов с плакатами об истории города. Один из них рухнул на землю, несмотря на массивное бетонное основание. Другие же, хоть и устояли под напором ветра, лишились информационного наполнения - плакаты буквально вырвало из металлических рам.

Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае на школьницу упала сорванная ветром крыша
Фото: Анна Бурлакова/РГ
Кубань восстанавливается после удара стихии

Из-за урагана выросла опасность распространения огня. Так, этой ночью пожарным пришлось "отбивать" угрозу возгорания в двух населенных пунктах Искитимского района. Из-за сухой погоды и сильных порывов ветра там загорелась трава, в итоге огонь очень быстро распространился на большой площади.

- В трех километрах от Сосновки пожарные и местные жители остановили огонь в поле, ликвидировав горение растительности на площади пять гектаров. Буквально в 30 метрах от села Новолебедевка к ночи ликвидировали угрозу перехода огня, распространившегося по сухой траве на площади 100 гектаров, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство РФ выяснит, были ли россияне на борту разбившегося Boeing
В Грузии состоится второй тур президентских выборов
"Лестер" подтвердил гибель владельца клуба при крушении вертолета
Подозрительный пакет обнаружен у посольства РФ в США
Самолет-разведчик США вновь замечен у берегов Крыма