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29.10.2018 17:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане число отравившихся в кафе выросло до 64 человек

Текст: Ирина Варламова (Махачкала)

Управление Роспотребнадзора по Дагестану подало иск в отношении владельцев двух кафе "Терем", где отравились более 60 человек. Речь идет о ликвидации данных заведений общепита. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

- Из 64 пострадавших в Республиканском центре инфекционных болезней сейчас находятся 43 человека, из них 11 детей. Их состояние оценивают, как средней и легкой степени тяжести. Пострадавшие готовят иски к хозяевам кафе о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью потребителей. В больнице побывали представители регионального Роспотребнадзора. Они оказывают людям консультационную помощь, - уточнил сотрудник пресс-службы ведомства.

В Дагестане нашли нарушения в кафе, где отравились 22 человека

Напомним, массовое отравление произошло 25 октября. Сначала сообщалось о 18 пострадавших. Позже их количество увеличилось до 22, затем - до 31, потом до 54. По предварительным данным, посетители заведения ели жареную курицу и куриные шашлыки, приготовленные на углях. Первые результаты лабораторных исследований свидетельствуют о возбудителе инфекции - сальмонелле.

Рост количества пострадавших в Роспотребнадзоре связывают с тем, что продажа зараженной курицы осуществлялась на вынос.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье: "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей". Расследование взяла под контроль прокуратура республики. Деятельность предприятия общественного питания приостановлена.

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