Инспекция по охране памятников ищет варианты спасения поморских маяков

В Архангельской области только три маяка уже находятся под охраной государства как объекты культурного наследия. Это единственный в России храм-маяк на Соловецком архипелаге и два сооружения на острове Мудьюг. В последние годы общественники и ученые снаряжали целые экспедиции для обследования исторических маяков. В итоге на Новой Земле и в Онежском заливе Белого моря выявили еще четыре потенциальных объекта культурного наследия с "лучом света".
Все сооружения рекомендовано включить в реестр объектов культурного наследия. Следующий шаг - государственная историко-культурная экспертиза, но с этим возникли сложности. Девяносто процентов маяков в России принадлежит министерству обороны, у остальных тоже есть собственники.
Владельцы маяков не спешат давать добро на признание их памятниками, поскольку после этого любые работы на них будут уже не просто ремонтными, а ремонтно-реставрационными. Все придется согласовывать с инспекцией.
Эта проблема касается не только Поморья, но и многих других регионов - например, Карелии, Балтики, Дальнего Востока. Архангельские специалисты по охране памятников предложили разработать концепцию сохранения исторических маяков в арктической зоне страны. Идею поддержала комиссия по сохранению морского, культурного и исторического наследия РФ, которая недавно собиралась в Архангельске.