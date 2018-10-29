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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Луч надежды

Инспекция по охране памятников ищет варианты спасения поморских маяков
Текст: Марина Ледяева ("Российская газета", Архангельская область)
Российская газета - Федеральный выпуск №7706 (243)
В Поморье ищут пути спасения старинных маяков, без которых жизнь у моря веками была немыслима. Многие из них следует охранять как полноценные памятники истории и культуры, но порой невозможно даже провести экспертизу. Дело в том, что и в век спутниковой навигации маяки продолжают служить ориентиром для моряков. С одной стороны, хорошо, что есть надежная альтернатива на случай сбоев со спутниковой связью. А с другой - такая востребованность мешает сохранению сооружений в первозданном виде. Собственники обшивают башни сайдингом, меняют излучатели на более современные, словом, эксплуатируют маяки без оглядки на их историческую ценность.
Многие маяки надо охранять как полноценные памятники истории и культуры, но порой невозможно даже провести экспертизу. Фото: Предоставлено клубом "Морские практики" Многие маяки надо охранять как полноценные памятники истории и культуры, но порой невозможно даже провести экспертизу. Фото: Предоставлено клубом "Морские практики"
Многие маяки надо охранять как полноценные памятники истории и культуры, но порой невозможно даже провести экспертизу. Фото: Предоставлено клубом "Морские практики"

В Архангельской области только три маяка уже находятся под охраной государства как объекты культурного наследия. Это единственный в России храм-маяк на Соловецком архипелаге и два сооружения на острове Мудьюг. В последние годы общественники и ученые снаряжали целые экспедиции для обследования исторических маяков. В итоге на Новой Земле и в Онежском заливе Белого моря выявили еще четыре потенциальных объекта культурного наследия с "лучом света".

В нашей стране отсутствует опыт охраны маяков как памятников
Фото: Евгений Кашуба
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Все сооружения рекомендовано включить в реестр объектов культурного наследия. Следующий шаг - государственная историко-культурная экспертиза, но с этим возникли сложности. Девяносто процентов маяков в России принадлежит министерству обороны, у остальных тоже есть собственники.

Владельцы маяков не спешат давать добро на признание их памятниками, поскольку после этого любые работы на них будут уже не просто ремонтными, а ремонтно-реставрационными. Все придется согласовывать с инспекцией.

Эта проблема касается не только Поморья, но и многих других регионов - например, Карелии, Балтики, Дальнего Востока. Архангельские специалисты по охране памятников предложили разработать концепцию сохранения исторических маяков в арктической зоне страны. Идею поддержала комиссия по сохранению морского, культурного и исторического наследия РФ, которая недавно собиралась в Архангельске.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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