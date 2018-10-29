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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Проект не выдержал шторма

Нацпарк затопило из-за неэффективных работ по берегоукреплению
Текст: Ульяна Вылегжанина
Российская газета - Федеральный выпуск №7706 (243)
Калининградский национальный парк "Куршская коса" оказался под водой после шторма. Море подступило к лесу и грозило превратить полуостров в остров. Руководство национального парка связало ЧП с неэффективными берегоукрепительными работами.

Куршская коса - это узкий песчаный полуостров, с одной стороны омываемый Куршским заливом, с другой - Балтийским морем. Его ширина колеблется от нескольких сотен метров до нескольких километров. Поэтому проблема укрепления берегов для этого участка российской Балтики стоит особенно актуально. Ведь если защитные сооружения не справятся, морские волны при сильной непогоде могут "прорваться" к практически пресноводному Куршскому заливу.

На помощь коллективу национального парка пришли калининградские пограничники

И вот двойной ряд тетраподов с каменной отсыпкой, который должен был защищать берег в самом начале Куршской косы, не прошел проверку на прочность.

Фото: Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС РФ
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Чтобы не допустить "прорыва" морских волн, сотрудникам национального парка пришлось возводить новые берегоукрепительные конструкции своими силами. В самом уязвимом месте создали вал из более чем тысячи мешков с песком. На помощь коллективу нацпарка пришли калининградские пограничники. Сейчас ветер дует в сторону моря, благодаря чему соленая вода практически покинула лес. Однако стоит ветру опять поменять направление, и уникальный природный заповедник вновь окажется под угрозой затопления. Проблема, по словам директора национального парка Анатолия Калины, носит системный характер.

- К сожалению, проект реконструкции берегоукрепительных сооружений, осуществленный в 2016-2017 годах на прикорневом участке Куршской косы, не проходил экологической экспертизы, - отмечает Анатолий Калина. - В результате тетраподы, которые должны были стать ядром защитного берегового вала, оказались под водой. А ведь на этот проект были потрачены бюджетные деньги, и немалые.

Подобная ситуация наблюдается и на других участках побережья Калининградской области. Для того чтобы сохранить побережье, необходимо поменять подход к берегоукрепительным работам.

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