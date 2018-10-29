В Архангельске оглашен шорт-лист кинофестиваля Arctic open

В конкурсную программу II Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open вошли 52 фильма. В их числе – девять художественных, 23 документальных и 20 короткометражных. Всего на фестиваль поступило 2327 заявок из 110 стран мира, сообщают организаторы.

При отборе отдавалось предпочтение работам из стран арктической "восьмерки". Как отметил кинокритик Алексей Медведев, отборщик и куратор фестивальных программ, в этом году сильной коллекции новых российских художественных фильмов составят конкуренцию работы из США, Дании и Исландии. Это картина американца Эрика Пола Эриксона "Истина" с двумя актерами в одном пространстве, "Зимние братья" исландца Хлинюра Палмасона - триумфатор фестиваля в Локарно - и "Виновный" Густава Меллера (Дания).

От России в шорт-лист игрового кино вошли новая драма Дмитрия Месхиева по сценарию Сергея Гармаша "Два билета домой", фильм Юсупа Разыкова "Турецкое седло", мелодрама Оксаны Карас "У ангела ангина", картина Михаила Сегала "Слоны могут играть в футбол".

Еще две работы представляют национальный кинематограф - это снятая в Якутии "Царь-птица" и "Глубокие реки" из Кабардино-Балкарии. Участники документальной программы поборются в нескольких номинациях, посвященных арктическим экспедициям, заповедникам, великим исследователям и обычным людям Арктики. Для любителей северной природы это будут просто именины сердца: белые медведи Шпицбергена, олени Ямала, волки Канады, моржи и лебеди Заполярья - покажут всех.

Ну а короткометражные фильмы расскажут о том, что волнует человека в любой точке Земного шара, - любви и творчестве, поисках смысла жизни и самого себя.

- Нас очень удивила широкая география участников, - отметила программный директор фестиваля Arctic open Анжелика Долинина. - Больше всего заявок поступило из Индии. Среди арктических стран первое место занимает Россия, затем идут США и европейские страны. К сожалению, множество интересных и очень профессиональных картин не попало в конкурсную программу фестиваля. Но для нас было большим удовольствием познакомиться с каждой неповторимой работой.

II Международный кинофестиваль Arctic open будет проходить в Архангельске с 6 по 9 декабря.