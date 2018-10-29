В Петербурге проверят детсад, где к ребенку не пустили "скорую"

В Санкт-Петербурге прокуратура Выборгского района проверяет информацию о том, что к ребенку, который травмировался в детском саду, не пустили врачей "скорой помощи". Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Надзорные органы уже установили, что трехлетний воспитанник детского сада №11, находясь в указанном учреждении, 26 октября упал и получил травму головы. Об этом происшествии воспитатели известили его родителей по телефону.

По дороге в детсад родители, по их словам, вызвали "скорую помощь", которая прибыла к зданию образовательного учреждения раньше них. Но на территорию детсада врачей не пустили.

Заведующая мотивировала свой запрет инструкцией, которая не позволяет допускать к детям посторонних людей. По словам отца ребенка, медики по телефону посоветовали родителям обратиться в полицию, однако врачей в детсад не пустили даже в сопровождении представителей правоохранительных органов.

Сотрудники детского учреждения утверждали, что ребенка осмотрел медработник детсада и счел полученную травму неопасной.

Однако когда родители забрали ребенка и передали его врачам "скорой", те сочли необходимым госпитализировать малыша: ему требовалось наложить швы и получить консультацию нейрохирурга.

Возмущенные родители заявили, что помимо прокуратуры будут обращаться к детскому омбудсмену, в Минздрав и региональный комитет образования.

В прокуратуре в свою очередь подчеркивают, что после выяснения всех обстоятельств этого инцидента, будет дана правовая оценка действиям сотрудников детсада в части их соответствия требованиям действующих приказов. Меры прокурорского реагирования будут определены после окончания проверки.