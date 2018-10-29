В Петербурге уволен замруководителя УФАС из-за утраты доверия

Петр Яковлев, заместитель руководителя Управления федеральной антимонопольной службы России по Санкт-Петербургу, уволен в связи с утратой доверия по представлению Генеральной прокуратуры РФ из-за недостоверного декларирования сведений о своих доходах, сообщает ведомство.

- Приказ о его увольнении был подписан главой федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым еще 1 октября, - пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

По итогам прокурорской проверки, сообщает генпрокуратура, обнаружились факты, которые свидетельствуют о том, что чиновник игнорировал требования, обязательные при предоставлении информации о доходах и обязательствах имущественного характера. В декларации госслужащего, по сведениям проверяющих, не были, в частности, отражены сведения о долях его участия в коммерческих организациях.

Недостоверно отражались и суммы на его счетах в банках. Чиновник, отмечает надзорное ведомство, не уведомил руководство и о своих намерениях выполнять оплачиваемую работу в других структурах, что также является нарушением закона о государственной гражданской службе.

До увольнения в связи с утратой доверия Петр Яковлев курировал отдел контроля федеральной контрактной системы.