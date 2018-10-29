29 октября следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц попавшего в зону подтопления Апшеронского района Кубани. По мнению правоохранителей, несвоевременное оповещение о сильнейших дождях и эвакуация стали причиной гибели четырех пенсионеров в городе Хадыженске и станице Кабардинской.

Всего же в зоне паводка оказались 30 населенных пунктов. Помимо Апшеронского района стихия серьезно ударила по Туапсинскому району и Сочи. Результат ужасен - более 2,3 тысячи затопленных домов, шесть жертв (двое в Туапсинском районе и четверо в Апшеронском), а также двое без вести пропавших и более 300 пострадавших...

- Ранее мы возбудили два уголовных дела по факту гибели в зоне ЧС. Оба по части 3 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Однако уже в понедельник в рамках расследования возбуждено дело о халатности должностных лиц администрации Апшеронского района. Именно их бездействие привело к человеческим жертвам, - рассказала "РГ" старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. - Сейчас устанавливаются конкретные лица, которым предъявят обвинение.

Чиновники своевременно не оповестили о непогоде жителей Хадыженского городского и Кабардинского сельского поселений, а также не эвакуировали их в безопасные районы. В результате в Хадыженске прямо в своем доме погиб 68-летний мужчина, а в станице Кабардинской скончались 74- и 68-летний мужчины, а также 86-летняя женщина.

По мнению правоохранителей, несвоевременное оповещение о сильнейших дождях и эвакуация стали причиной гибели четырех пенсионеров

Чиновники своевременно не оповестили о непогоде жителей Хадыженского городского и Кабардинского сельского поселений, а также не эвакуировали их в безопасные районы. В результате в Хадыженске прямо в своем доме погиб 68-летний мужчина, а в станице Кабардинской скончались 74- и 68-летний мужчины, а также 86-летняя женщина.

Пока следствие устанавливает точных виновных в ЧП, аварийно-восстановительные работы в зоне разгула стихии продолжаются. К ликвидации последствий разгула стихии привлечены свыше 5000 человек и более 600 единиц специальной техники. Ремонтные работы в зоне ЧС ведутся круглосуточно. Полностью восстановлено после аварий газоснабжение, частично вернули в дома свет и воду. Причем в некоторых частях региона в ускоренном порядке пришлось проложить новый водопровод, так как разрушенную непогодой магистраль попросту невозможно починить.

Начались выплаты и первой матпомощи. В зоне бедствия работает 217 комиссий по оценке ущерба. Так, при частичной утрате имущества первой необходимости из бюджета региона будет выплачено по 50 тысяч на каждого члена семьи, при полной утрате - 100 тысяч на члена семьи. Также предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого пострадавшего. Плюс единовременное пособие в связи с получением тяжкого вреда или вреда средней тяжести здоровью в результате ЧС составляет 400 тысяч рублей, при получении легкого вреда здоровью - 200 тысяч рублей. Членам семьи погибшего предусмотрена выплата в равных долях в размере одного миллиона рублей. По данным администрации Краснодарского края, уже сейчас ясно, что немногие из находящихся в зоне подтопления домов были застрахованы. В связи с чем власти предложили разработать региональный закон, который бы обязывал живущих в зонах возможных паводков людей страховать свои жилища.