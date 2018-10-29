Крымский бюджет сократится после завершения ФЦП

Министерство финансов республики подготовило проект закона о бюджете РК на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. Об этом сообщила глава минфина Ирина Кивико. По ее словам, в Крыму планируется принять бездефицитный бюджет.

- В следующем году у нас и доходы, и расходы равны 187 миллиардам рублей, - рассказала Кивико.

Так, налоговые и неналоговые доходы составят 42,9 миллиарда, безвозмездные поступления - 144,1 миллиарда, в том числе дотации - 42,5, субсидии - 97,4, субвенции - четыре миллиарда рублей. В соответствии с прогнозами минфина, по сравнению с 2018 годом безвозмездные поступления увеличатся на 8,3 процента, а объем налоговых и неналоговых поступлений - на 3,4.

Расходы бюджета республики в 2018 году увеличатся на семь процентов по сравнению с нынешним. Значительная часть средств пойдет на национальную экономику (94 миллиарда), в том числе - развитие дорожного, сельского и водного хозяйства, а также ТЭК. Немалые траты запланированы на образование (27,9), соцполитику (25,3), здравоохранение (12,9). В структуре затрат на ЖКХ (11,5 миллиарда) большую часть составят расходы на реализацию ФЦП в этой сфере, возмещение разницы между реальными и экономически обоснованными тарифами, модернизацию коммунального хозяйства, а также капремонт многоквартирных домов и общежитий. Помимо того, будут выделены деньги на культуру (4,3), реализацию общегосударственных вопросов (4,3), обеспечение нацбезопасности (1,1 миллиарда) и другие сферы.

В последующие годы крымский бюджет, по прогнозам минфина, будет "ужиматься". Причина проста - сокращение количества средств, выделяемых федеральным центром на реализацию ФЦП. Так, общий объем доходов на 2020 год запланирован на уровне 182,6 миллиарда рублей, а на 2021 год - 110,3 миллиарда. При этом, если еще на 2019 год планируется бездефицитный бюджет, то в последующие годы доходы прогнозируются меньше, чем расходы.