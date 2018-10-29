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29.10.2018 17:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани присяжная из-за любви пыталась оправдать подсудимого

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре 39-летняя старшина присяжных заседателей, участвовавшая в судебном процессе, прониклась симпатией к подсудимому и пыталась надавить на коллегию, чтобы оправдать мужчину.

Фото: Depositphotos.com
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Подсудимый проходил по делу об убийстве, грабеже, разбое, похищении человека и других тяжких преступлениях. Доказательства его невиновности отсутствовали, однако женщина попыталась приложить все усилия, чтобы его освободить.

- По данным следствия, старшина присяжных голосовала за невиновность подсудимого, потом взяла самоотвод, но продолжила следить за развитием дела, - рассказали в пресс-службе краевого управления следственного комитета России и пресс-службе прокуратуры региона. - Затем в начале 2018 года женщина встретилась со знакомым подсудимого, не подозревая, что его роль выполнял сотрудник уголовного розыска. Оперативник был внедрен в ближайшее окружение женщины, когда стало понятно, что она хочет попытаться оказать влияние на коллегию и оправдать подсудимого.

По данным правоохранителей, жительница Краснодара передала новому знакомому личные данные присяжных и сказала, кому надо заплатить, чтобы склонить их к голосованию за невиновность. Также она в присутствии внедренного оперативного сотрудника, считая, что он находится на ее стороне, пыталась убедить еще одну присяжную проголосовать за невиновность подсудимого.

После задержания женщина признала свою вину в полном объеме. Против нее было возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования". Собрав достаточную доказательную базу, дело против женщины направили в Советский районный суд Краснодара для рассмотрения.   
 

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