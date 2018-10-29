На Кубани возбудили дело о халатности чиновников подтопленного района

В Апшеронском районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело о халатности должных лиц администрации, которая, по данным следователей, повлекла за собой гибель четырех жителей в результате удара стихии (часть 2 статьи 293 УК РФ).

- В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате неблагоприятных погодных условий возбуждено дело о халатности должностных лиц администрации Апшеронского района, бездействие которых привело к человеческим жертвам, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Неустановленные в данный момент лица, обладая информацией о возможных ЧП из-за погоды с 24 по 26 октября на территории района, не предприняли исчерпывающих необходимых мер по организации и проведению мероприятий по защите населения.

По данным правоохранителей, чиновники своевременно не оповестили о непогоде жителей Хадыженского городского и Кабардинского сельского поселений, а также не эвакуировали их в безопасные районы. В результате в Хадыженске погиб мужчина, в станице Кабардинской двое мужчин и одна женщина. Все они - пожилые люди.

Как уже писала "РГ", в результате выпадения огромного количества осадков в Туапсинской и Апшеронском районах Кубани, а также в Сочи оказались подтоплены более 2,3 тысячи домов.

Погибшими в паводке считаются шесть человек: двое в Туапсинском районе и четверо в Апшеронском. Ранее СК РФ уже возбудил по данному факту два уголовных дела.