Прокуратура Новороссийска пресекла предновогодние излишества местных чиновников

Искусственную ель стоимостью почти в семь миллионов рублей планировала приобрести за счет бюджета администрация Новороссийска. Информацию об этом муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города" выложило в октябре на сайте закупок.

По словам прокурора Новороссийска Игоря Стуконога, мониторинг официального сайта закупок они постоянно ведут с целью своевременного предупреждения нарушений бюджетного законодательства. Благодаря этому на днях были пресечены планируемые новогодние излишества местных чиновников.

- Как мы выяснили, заказчиком не проводилось в установленном порядке обоснование начальной максимальной цены контракта, что привело к ее значительному завышению, - пояснил прокурор. - Кроме того, запросы коммерческих предложений, на основании которых проводилось определение стоимости закупки, были направлены предпринимателям, не имевшим опыта выполнения подобных контрактов. Начальнику управления ЖКХ города объявлено предостережение, на основании которого закупка отменена.