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29.10.2018 15:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде будут судить обвиняемого в убийстве пяти человек

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Камышинские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего гражданина, обвиняемого по шести статьям УК РФ. В основном они касаются убийств и разбоя.

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По данным пресс-службы следственного управления СКР по Волгоградской области, в апреле 1985 года обвиняемый вместе с тремя своими братьями распивал алкоголь в Камышинском районе региона. Во время застолья один из родственников вспомнил о деньгах, которые его знакомый занял у него, но все никак не возвращал. Компания направилась к должнику. Перевернув весь дом и избив хозяина, они забрали найденные 3,5 рубля и свитер.

Братья решили уехать из Волгоградской области. Поэтому через два часа, вооружившись огнестрельным оружием, они отправились в соседнее село, где планировали найти транспорт. Когда нетрезвая компания проходила по территории садоводческого общества, их заметил дачный сторож. Он сделал им замечание.

Разгорелась словесная перепалка, которая тут же перешла в драку. Тело до смерти избитого охранника злоумышленники спрятали в подвале дачного домика.

Вскоре на садовом участке они увидели мотоцикл. Однако его владелец отказался подвезти их. Отказ стоил ему жизни - тело с многочисленными травмами позднее обнаружили в домике, расположенном в 300 метрах от участка.

Еще одной жертвой преступников стал сторож песчаного карьера, около которого в угнанном мотоцикле закончился бензин. Охранник скончался от ножевого ранения в грудь.

Еще в 1985 году удалось установить всех фигурантов преступлений, но одному из них тогда удалось скрыться. Его поиски длились 32 года. Только нынешней весной смогли установить место его нахождения, а 29 марта беглеца задержали под Ижевском.

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В ходе расследования установлена причастность обвиняемого к убийству двух пенсионерок, совершенному им еще в конце марта 1983 года в Курской области с целью наживы. 

Обвиняемый вспомнил мельчайшие детали преступлений, подробно рассказал об их обстоятельствах в ходе проверки показаний на месте.

Все эти годы он скитался по России, регулярно менял места жительства, работал вахтовиком. Жил по паспорту, полученному с помощью свидетельства о рождении давно умершего троюродного брата. За это время он даже успел три года отсидеть в тюрьме за кражу, совершенную в Кировской области.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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