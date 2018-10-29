Задержан 51-летний директор цирка, в котором львица набросилась на ребенка

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, по факту нападения львицы на 4-летнюю девочку. ЧП произошло в селе Успенском Краснодарского края во время выступления диких животных. Девочка получила тяжелые раны лица, шеи и грудной клетки.

События во время самого ЧП развивались стремительно: 4-летняя девочка, сидевшая в первом ряду на коленях у мамы, во время выступления повернулась лицом к родителям, оказавшись на какой-то момент спиной к арене. Для львов ситуация, когда потенциальная жертва поворачивается спиной, на инстинктивном уровне является сигналом к нападению. Огромная кошка ринулась к девочке, лапой через зазоры в клетке схватила ее и вытащила на арену. Дрессировщик, который держал хищника на поводке, ничего не смог предпринять.

Решетки, которые отделяли людей от львов, выступавших на арене, были очень тонкими и напоминали простую сетку рабицу

- В результате ребенка с рваными ранами лица и другими травмами доставили в больницу, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. - Директор передвижного цирка задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

29 октября стали известны причины и обстоятельства этого инцидента. Представление проводил передвижной цирк. По рассказам зрителей, решетки, которые отделяли людей от львов, выступавших на арене, были очень тонкими и напоминали простую сетку рабицу. При этом блоки решетки были соединены так, что между ними оказалось огромное количество широких зазоров. Именно через них львица смогла лапой схватить девочку и притянуть к себе. Решетка просто стояла и никак не была закреплена.

- Самое ужасное - перед первым рядом стационарных зрительских кресел поставили дополнительные приставные скамеечки и на них усадили людей, чтобы больше поместилось народу, - рассказывает Александр Лукинов, очевидец происшествия. - Девочка, на которую напала львица, оказалась буквально в полушаге от самой арены.

Краевое управление следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении организаторов выступления по статье "Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Мнение

Артур Багдасаров, укротитель тигров:

- Сетка, которой огораживается манеж, должна выдерживать минимум две тонны на разрыв - чтобы в случае попытки животного прыгнуть она его остановила. Кроме этого, необходимы специальные стальные тросы, которые держат эту сетку, не дают ее сдвинуть. Размер ячейки сетки должен по правилам безопасности составлять всего 10 сантиметров - не больше. Лапы тигра или льва, даже молодого, в такую ячейку не пролезут. Ну и конечно, зазоров между блоками сетки вообще не должно быть. Расстояние от первого ряда до бортика арены мы оставляем обычно не меньше 1,5 метра. Это тоже обеспечивает безопасность. Ну и главное - в госцирках всегда есть такая должность, как инспектор манежа. Это человек, который отвечает за безопасность и проверяет, чтобы все оборудование и его расположение соответствовало требованиям. В цирках шапито такой должности нет, никто ни за что не отвечает. Потому именно в передвижных цирках часто случаются инциденты с дикими животными.