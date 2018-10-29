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29.10.2018 13:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Екатеринбургом найден погибшим пропавший ранее подросток

Текст: Татьяна Воробьева

Тело подростка, который без вести пропал близ Екатеринбурга, нашли сегодня в реке Исеть в районе города Арамиль.

Мать мальчика обратилась за помощью в полицию 22 октября в 21.30. Она рассказала, что сын ушел из дома в поселке Большой Исток и не вернулся. По ее словам, он раньше уже не раз уходил из дома, но всегда возвращался назад.

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"Пропавший - из многодетной семьи. У его родителей раньше один ребенок погиб, семья воспитывает еще одного мальчика и двух девочек. Родители привлекались к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", - сообщил официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

14-летнего школьника искали в лесах и парках, в частном секторе, на территории садовых товариществ, в том числе - в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге. Опрашивались знакомые подростка, его родственники и учителя.

"Было установлено, что последний раз его видели катающимся на лодке по реке Исеть. Так одной из приоритетных версий стала его гибель на воде. Опасения подтвердились: тело ребенка днем 29 октября было найдено", - рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным правоохранительных органов, смерть несовершеннолетнего не носит криминального характера. Точную причину его гибели установит экспертиза.

По итогам начавшейся доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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